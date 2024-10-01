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Перевага російської армії в снарядах рекордно скоротилася: дані Міноборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Перевага російської армії в снарядах рекордно скоротилася: дані Міноборони
Станом на сьогодні співвідношення використання артилерійських боєприпасів Україною та Росією на полі бою складає 1 до 3 відповідно
фото: Shutterstock

Україна працює над тим, щоб виробляти всю номенклатуру озброєння і військової техніки, необхідної на фронті

Армія РФ досі переважає українське військо за кількістю артилерійських снарядів на фронті. Але з зими 2024 року ця різниця скоротилася майже втричі. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в етері телемарафону.

«Станом на сьогодні співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою скоротилося порівняно із зимою 2024 року. Тоді співвідношення було 1 до 8. На сьогоднішній день воно складає 1 до 3», – зазначив посадовець.

Гаврилюк підкреслив, що Україні складно конкурувати у виробництві озброєння, військової техніки та боєприпасів із РФ, яка має більший промисловий потенціал. Саме тому вирішальне значення має допомога іноземних партнерів та ефективна робота чиновників.

«Наші відомства, уряд і керівництво України проводить вагому роботу в напрямку створення спільних підприємств для того, щоб ми мали, за допомогою наших партнерів, спроможність виробляти всю номенклатуру озброєння і військової техніки, яка нам необхідна», – зауважив перший заступник міністра.

Нагадаємо, високопоставлені чиновники із Пентагону пропонували американському президенту Джо Байдену передати українським захисникам снаряди із зарядом білого фосфору, одна не для атак по росіянах та їх техніці, а для створення димових завіс та освітлення ділянок фронту у нічний час. 

До слова, на початку літа у графіку постачання боєприпасів за чеською ініціативою були просадки, однак нині передача озброєння відбувається за запланованим графіком та вчасно. 

За даними Handelsblatt, Україна отримала несправні боєприпаси, які вибухають одразу після пострілу. Частина озброєння була з чеської ініціативи з постачання боєприпасів, а також зі США. 

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Теги: Міноборони війна боєприпаси озброєння фронт

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