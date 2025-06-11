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Добровольці допомагатимуть збивати дрони. Кабмін запускає експериментальний проєкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Добровольці допомагатимуть збивати дрони. Кабмін запускає експериментальний проєкт
Уряд хоче посилити протиповітряну оборону України
фото: 17-та Полтавська бригада Національної гвардії України

Добровольці зможуть виявляти, супроводжувати й збивати повітряні цілі ворога

Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства оборони, аби дозволити добровольцям збивати російські безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Ініціатива має на меті посилити протиповітряну оборону та діятиме протягом дії правового режиму воєнного стану, але не довше двох років.

«Експериментальний проєкт спрямований на посилення протиповітряного захисту території України шляхом залучення членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил територіальної оборони Збройних сил України, які мають відповідні льотні навички та/або кваліфікацію, під час захисту від загроз з повітря військ держави-агресора з використанням ударних безпілотних літальних апаратів або пілотованих повітряних суден під час дії правового режиму воєнного стану», – йдеться в повідомленні.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, до добровольчих груп зможуть доєднатися члени добровольчих формувань територіальної громади, люди, які не підлягають мобілізації, а також ті, хто уже пройшов підготовку та має сертифікат оператора БпЛА. Підготовкою учасників груп протиповітряної оборони, зокрема, зможуть займатися центри національного спротиву.

Добровольці зможуть виявляти, супроводжувати й збивати повітряні цілі ворога, а для їхнього збиття дозволять використовувати дрони, літаки, особисту зброю, а також залучати власні авто та обладнання. Також учасники добровольчих груп зможуть отримувати техніку, зброю, боєприпаси від командування ЗСУ.

Організаційно підрозділи будуть підпорядковані Силам територіальної оборони, однак оперативне командування буде покладено на Повітряні сили ЗСУ. Крім того, добровольці зможуть отримати винагороду до 100 тис. грн на місяць з місцевих бюджетів за протидію російській агресії.

Нагадаємо, Головне управління розвідки повідомило, що РФ на місяць виробляє понад 5 тис. далекобійних дронів, половина з яких є справжніми «шахедами», інша половина – імітаторами.

Як повідомлялося, Україна вивела галузь безпілотних літальних апаратів на новий рівень. Щорічно вітчизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) здатний виготовляти близько десяти мільйонів одиниць дронів. За словами заступника голови Міноборони, Україна сьогодні пише доктринальні зміни використання дронів, які наразі 80% від всіх уражень на полі бою.

До слова, Велика Британія спрямовує 350 млн фунтів стерлінгів цього року, аби збільшити постачання дронів до України. Якщо у 2024 році йшлося про 10 тис. безпілотників, то цьогоріч – 100 тис.

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Теги: Кабмін добровольці безпілотник

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