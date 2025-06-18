В Україні за рік зросла кількість мільйонерів: статистика

За підсумками деклараційної кампанії більше ніж 17 тис. українців стали мільйонерами

Понад 17 тис. українців офіційно стали мільйонерами за результатами цьогорічної деклараційної кампанії доходів за 2024 рік. Це на 1,3 тисячі більше, ніж минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Українці-мільйонери задекларували 254 млрд грн. Загалом українці задекларували 474 млрд грн доходів, що на 93,5 млрд грн більше порівняно з 2024 роком.

Водночас кількість тих, хто подав декларації, зменшилась на 22% і становить близько 363 тис. За словами нардепа, це може бути пов’язано з тим, що частина громадян змінила країну проживання і більше не фігурує в українській статистиці.

Як відомом, відповідно до статті 179 Податкового кодексу України, фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, а також громадяни, які мають обов'язок декларувати доходи, повинні подати декларацію до 1 травня 2025 року.

Нагадаємо, рівень заробітної плати українських урядовців зріс: середньорічний показник у 2024 році збільшився на 24%. Найбільший дохід за 2024 рік у 37,5 млн грн задекларував віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов. Також пан Чернишов є лідером серед членів Кабміну за розміром задекларованих грошових активів, їхня сума за підсумками 2024 року становить близько 137 млн грн.

До п’ятірки лідерів серед міністрів з найбільшим доходом у 2024 році також увійшли Денис Шмигаль (9,7 млн грн), Герман Сметанін (7,4 млн грн), Рустем Умєров (6,8 млн грн), Михайло Федоров (6 млн грн).

До 1 квітня 2025 року державні службовці мали подати щорічну декларацію про свої доходи та майновий стан. Раніше «Главком» повідомляв, що інформація про майновий стан і доходи посла України у Великій Британії та Північній Ірландії, ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного засекречена. НАЗК і посольства пояснили причину.