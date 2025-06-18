Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні за рік зросла кількість мільйонерів: статистика

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
В Україні за рік зросла кількість мільйонерів: статистика
Загалом українські мільйонери задекларували 254 млрд грн
фото з відкритих джерел

За підсумками деклараційної кампанії більше ніж 17 тис. українців стали мільйонерами

Понад 17 тис. українців офіційно стали мільйонерами за результатами цьогорічної деклараційної кампанії доходів за 2024 рік. Це на 1,3 тисячі більше, ніж минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Українці-мільйонери задекларували 254 млрд грн. Загалом українці задекларували 474 млрд грн доходів, що на 93,5 млрд грн більше порівняно з 2024 роком.

Водночас кількість тих, хто подав декларації, зменшилась на 22% і становить близько 363 тис. За словами нардепа, це може бути пов’язано з тим, що частина громадян змінила країну проживання і більше не фігурує в українській статистиці.

Як відомом, відповідно до статті 179 Податкового кодексу України, фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, а також громадяни, які мають обов'язок декларувати доходи, повинні подати декларацію до 1 травня 2025 року.

Нагадаємо, рівень заробітної плати українських урядовців зріс: середньорічний показник у 2024 році збільшився на 24%. Найбільший дохід за 2024 рік у 37,5 млн грн задекларував віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов. Також пан Чернишов є лідером серед членів Кабміну за розміром задекларованих грошових активів, їхня сума за підсумками 2024 року становить близько 137 млн грн.

До п’ятірки лідерів серед міністрів з найбільшим доходом у 2024 році також увійшли Денис Шмигаль (9,7 млн грн), Герман Сметанін (7,4 млн грн), Рустем Умєров (6,8 млн грн), Михайло Федоров (6 млн грн).

До 1 квітня 2025 року державні службовці мали подати щорічну декларацію про свої доходи та майновий стан. Раніше «Главком» повідомляв, що інформація про майновий стан і доходи посла України у Великій Британії та Північній Ірландії, ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного засекречена. НАЗК і посольства пояснили причину.

Читайте також:

Теги: Данило Гетманцев українці декларація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багато ракет і дронів не летіло на Київ цієї ночі
Вночі у Київ приходило зло. Чому саме зараз?
Вчора, 09:19
Петро Шукалович двічі був поранений, але щоразу повертався у стрій до побратимів
Чемпіон України прийняв останній бій на Донеччині. Згадаймо Петра Шукаловича
Вчора, 09:00
Побратими згадують Козачука як відповідального, доброзичливого і турботливого воїна
Більше року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Сергія Козачука
12 червня, 09:00
Працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури отримують у середньому 12 448 грн
Гетманцев назвав найменш оплачувані професії
10 червня, 17:28
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 7-8 червня
6 червня, 17:00
Сарказм розповів кумедну історію, свідком якої став у тюрмі
Російські військові злякалися безхатька, прийнявши його за азовця
1 червня, 14:13
Микола народився 10 травня 1973 року у Костополі
Багатодітний воїн помер через інфаркт. Згадаймо Миколу Криштопця
27 травня, 09:00
Україна переходить на новий стандарт напруги: що буде з сумами в платіжках
Україна переходить на новий стандарт напруги: що буде з сумами в платіжках
27 травня, 08:04
Сержант Олександр Дячишин обіймав посаду оператора безпілотних авіаційних комплексів
Загинув внаслідок атаки ворожого дрона на Харківщині. Згадаймо Олександра Дячишина
21 травня, 09:00

Особисті фінанси

В Україні за рік зросла кількість мільйонерів: статистика
В Україні за рік зросла кількість мільйонерів: статистика
Названо області, де громадські організації найчастіше ухиляються від фінзвітності
Названо області, де громадські організації найчастіше ухиляються від фінзвітності
Ринок праці для новачків: які вакансії найпопулярніші та які зарплати
Ринок праці для новачків: які вакансії найпопулярніші та які зарплати
Національний кешбек: українці отримали рекордну суму за квітень
Національний кешбек: українці отримали рекордну суму за квітень
Нацбанк знизив курси євро та долара
Нацбанк знизив курси євро та долара
Кількість ФОПів зменшилася через реформи Гетманцева? З'явилася реакція нардепа
Кількість ФОПів зменшилася через реформи Гетманцева? З'явилася реакція нардепа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 червня 2025
47K
Участь Росії у G8: Кремль відреагував на заяву Трампа
11K
Втрати ворога станом на 18 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
7684
Момент істини для Трампа
6221
Ультиматум Трампа Ірану. Путіну приготуватися

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua