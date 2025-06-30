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Заморожені активи РФ. Шмигаль розповів скільки Україна отримала від Канади

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Заморожені активи РФ. Шмигаль розповів скільки Україна отримала від Канади
Шмигаль: Спільно з партнерами змушуємо Росію платити за вчинені нею злочини
фото: Денис Шмигаль

Україна отримала $1,7 млрд від Канади з доходів від заморожених активів РФ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала від Канади близько $1,7 млрд (2,3 млрд канадських доларів). Ці кошти надані в межах ініціативи ERA та забезпечені доходами від заморожених російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, це крок у напрямку примушення Росії платити за скоєні нею злочини та завдані руйнування.

«Спільно з партнерами змушуємо Росію платити за вчинені нею злочини та руйнування. Від початку року, із врахуванням останнього траншу, отримали близько $17,6 млрд за рахунок знерухомлених активів РФ», – зазначив Прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль висловив вдячність Канаді та всім, хто долучений до цієї програми, і наголосив на важливості повної конфіскації заморожених коштів РФ.

«Вони потрібні для виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови нашої держави. Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому», – підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, Європейський Союз розробив схему переведення майже 200 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear, у більш ризикований інвестиційний фонд з вищими відсотками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

План європейських партнерів передбачає збільшення прибутку, аби допомогти українській економіці втриматися на плаву на тлі погроз президента США Дональда Трампа припинити фінансування. Водночас дії блоку не передбачають конфіскацію російських активів, бо деякі країни-члени ЄС виступають проти цього через юридичні ризики.

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Теги: Канада Україна Денис Шмигаль

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