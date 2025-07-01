Справа Чернишова. Суд заявив про тиск з боку... прем'єра Шмигаля

Суддя Віталій Крикливий зробив зауваження одному з адвокатів Чернишова

Сьогодні, 1 липня, відбулося засідання щодо відсторонення Олексія Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності. Під час слухання суддя заявив про ознаки тиску з боку прем'єра Дениса Шмигаля через наданий захистом лист. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію суду.

Суддя Віталій Крикливий зробив зауваження одному з адвокатів Чернишова, розцінивши лист від прем'єра Дениса Шмигаля як тиск на суд. Річ у тім, що сторона захисту звернулася до прем'єр-міністра з адвокатським запитом для з'ясування повноважень підозрюваного віцепрем'єра. У відповіді Шмигаль наголосив: «Відсторонення Олексія Чернишова від посади негативно вплине на роботу уряду в цілому і Міністерства національної єдності, зокрема».

Суддя звернув увагу адвоката Чернишова, що лист від прем’єра це не докази, а роз'яснення законодавчих актів. «На майбутнє посилайтеся не на листи Шмигаля або когось інших міністрів Кабміну, а на нормативні акти. Я думаю, що прем'єр-міністр немає права трактувати закони», – наголосив головуючий.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру чинному віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову, який раніше очолював Міністерство розвитку громад та територій України. Повідомлення про підозру з'явилося після того, як Олексій Чернишов, який перебував у закордонному відрядженні, повернувся в Україну.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову. Йому призначено заставу у розмірі 120 млн грн.

Згодом віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов прокоментував обраний йому запобіжний захід у вигляді 120 млн грн застави. Він пояснив це тим, що 120 млн грн застави є занадто великою сумою, «з урахуванням того, що рахунки перебувають в стані юридичних обмежень». Чернишов додав, що «буде вирішувати і шукати можливості».

До слова, 2 липня о 12:00 Вищий антикорупційний суд оголосить рішення стосовно відсторонення Олексія Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності.