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    Думки вголос

    Війна знищить путінський режим. Але якою ціною?

    Чи розуміє очільник Кремля, яку небезпеку для світу він створює? - Війна знищить путінський режим. Але якою ціною?
    Чи розуміє очільник Кремля, яку небезпеку для світу він створює?
    фото з відкритих джерел

    Військові ігри, рано чи пізно, можуть перерости у справжню війну

    Мовою оригіналу

    С интересом прочитал «Обращение офицерского собрания» за подписью генерала Ивашова.

    Суть:

    • «Россия в центре угрозы новой войны, хотя угрозы безопасности России практически исключительно внутренние (демография, непрофессионализм власти);
    • внешние угрозы, в том числе от НАТО не критические, более того – угрожающей активности никто не проявляет;
    • ситуация вокруг Украины носит искусственный характер в интересах некоторых внутренних сил, в том числе РФ;
    • РФ не признает ЛНР и ДНР, подтверждает их принадлежность Украине, вопрос «о геноциде в восточных областях» не поднимался ни в ООН ни в ОБСЕ (то есть оснований для войны нет);
    • попытки через ультиматум заставить «полюбить» РФ и ее руководство бессмысленны и опасны, а война поставит под вопрос существование России;
    • истинные цели властей РФ в провоцировании напряженности, концентрация войск на границе путем оголения восточных рубежей – сохранить свою власть и богатства в условиях неспособности справиться с управлением страной;
    • требуем отставки президента и просим военнослужащих и остальных граждан выступить против пропаганды и развязывания войны…»

    Генерала, похоже, напрягло то, что напрягает и всех нас (просто он лучше понимает) – военные игрища, даже если желания развязать войну нет, легко могут в эту самую войну перерасти.

    Ведь войска, люди – не оловянные солдатики, у них свои чувства, нервы, проблемы и противопоставив две вооруженные силы численностью более сто тысяч человек с каждой стороны, жди неприятностей в любой момент. А дальше – логика событий…

    Война, в конечном итоге, сломает этот режим, что можно было бы только приветствовать, если бы не жизни тысяч людей. А может и всего человечества..

    В такой ситуации остается только присоединиться к призыву бороться с военными приготовлениями, с военной пропагандой, с «расчеловечиванием» Украины, всеми доступными способами.

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    Джерело: блог Михайла Ходорковського

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    Теги: НАТО ООН війна Путін путінський режим військові
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    Війна знищить путінський режим. Але якою ціною?