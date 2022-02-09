Війна знищить путінський режим. Але якою ціною?

Військові ігри, рано чи пізно, можуть перерости у справжню війну

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С интересом прочитал «Обращение офицерского собрания» за подписью генерала Ивашова.

Суть:

«Россия в центре угрозы новой войны, хотя угрозы безопасности России практически исключительно внутренние (демография, непрофессионализм власти);

внешние угрозы, в том числе от НАТО не критические, более того – угрожающей активности никто не проявляет;

ситуация вокруг Украины носит искусственный характер в интересах некоторых внутренних сил, в том числе РФ;

РФ не признает ЛНР и ДНР, подтверждает их принадлежность Украине, вопрос «о геноциде в восточных областях» не поднимался ни в ООН ни в ОБСЕ (то есть оснований для войны нет);

попытки через ультиматум заставить «полюбить» РФ и ее руководство бессмысленны и опасны, а война поставит под вопрос существование России;

истинные цели властей РФ в провоцировании напряженности, концентрация войск на границе путем оголения восточных рубежей – сохранить свою власть и богатства в условиях неспособности справиться с управлением страной;

требуем отставки президента и просим военнослужащих и остальных граждан выступить против пропаганды и развязывания войны…»

Генерала, похоже, напрягло то, что напрягает и всех нас (просто он лучше понимает) – военные игрища, даже если желания развязать войну нет, легко могут в эту самую войну перерасти.

Ведь войска, люди – не оловянные солдатики, у них свои чувства, нервы, проблемы и противопоставив две вооруженные силы численностью более сто тысяч человек с каждой стороны, жди неприятностей в любой момент. А дальше – логика событий…

Война, в конечном итоге, сломает этот режим, что можно было бы только приветствовать, если бы не жизни тысяч людей. А может и всего человечества..

В такой ситуации остается только присоединиться к призыву бороться с военными приготовлениями, с военной пропагандой, с «расчеловечиванием» Украины, всеми доступными способами.

Джерело: блог Михайла Ходорковського

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