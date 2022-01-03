Ціна сталінізму – десятки мільйонів смертей
Кремль гарячково намагається стерти криваве минуле
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Очень жаль, что в России прекратит деятельность такая важная для страны организация, как «Мемориал».
За время сталинского правления, только по формальным приговорам суда было убито более 700 тыс человек. Общее число погибших не в ходе войны, а в результате раскулачиваний, выселений народов, голодоморов, от пыточных условий в лагерях – более 10 млн.
Сейчас бессмысленно рассуждать, как пошла бы война, если бы эти жертвы не случились и была бы такая война вообще. Слишком много факторов.
Мы можем твердо говорить об одном – миллионы жертв, десятки миллионов сломанных судеб, депопуляция огромной страны – вот цена сталинского эксперимента.
Среди людей, убитых в годы репрессий, конечно были не только безвинные жертвы, но и последовательные враги советской власти, убивавшие и готовые быть убитыми, враги России, террористы, предатели.. Их было отнюдь не большинство и тем более важна скрупулёзная работа по поиску правды. Работа, которая сейчас опять запрещена.
Особенно поразили аргументы прокурора в процессе – убежден, это не самодеятельность:
- Международный «Мемориал» создавался как организация по увековечиванию памяти, а сейчас… Сейчас вместо памяти о славных достижениях «Мемориал» заставляет каяться за советское прошлое.
- «Мемориал» практически полностью сосредоточился на том, чтобы исказить историческую память — в первую очередь, о Великой Отечественной войне.
- Спекулируя на теме политических репрессий, Международный «Мемориал» создает лживый образ СССР как террористического государства.
Если государство, убивавшее граждан не за индивидуальную вину, а по разнарядке, ради мести, ради достижения неких политических или экономических целей, по мнению хозяев прокурора, не является террористической организацией, то у меня для них плохие новости – они оправдывают настоящий терроризм.
К сожалению, полагаю, кремлевская шайка прекрасно все понимает. Более того, они обдуманно двигаются в сторону государственного террора и заранее пытаются минимизировать возможности тех, кто указывает на очевидные аналогии.
Нас ждут тяжелые времена, как всегда бывает ближе к концу авторитарных режимов. Старость, боязнь ответственности и желание увековечить себя – страшная смесь в случае мафиозных автократов.
Сейчас еще не время для «последнего и решительного», придется потерпеть, но помнить мы обязаны.
Джерело:
Джерело: блог Михайла Ходорковського