Справа ЮКОСу: полювання за активами Путіна та його друзів розкриє чимало таємниць

Якщо російську владу змусять платити, то вони змушені будуть віддати те, що раніше не хотіли нікому віддавати

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Вчера Кремль проиграл акционерам ЮКОСа суд в Гааге. Я не акционер и не участник процесса, но крайне рад этому событию. Поскольку подтверждена не только процедура, но и суть: «отъем ЮКОСа — дело не о налогах, а о борьбе с политическими оппонентами».

Сегодня меня многие, а не только кремлевские боты, спрашивают: «мы понимаем, что Путин не заплатит, но если вдруг — это же не из их, а из нашего кармана?».

Согласен, что кремлевские платить не будут, пока могут. Важно здесь иное — охота за их активами вскроет немало тайн, которые будут важны при смене власти, позволит создать Кремлю немало неприятных моментов.

Что же касается — из чьего кармана…

Власть дает людям только то, что не может не дать и отнимает все, что может отнять.

Если может поднять цену на бензин — поднимет, если может не повышать пенсии — не будет, если может ввести «Платон» — введет.

Останавливает ее только боязнь массового протеста. А тут вдруг «мы типа вас могли бы грабить, но не грабили, но вот злая Гаага заставляет…»

Слушать смешно!

Если их заставят платить, то отдадут то, что раньше не хотели никому отдавать, а не то, что могли отнять, но «по доброте душевной» не отнимали…

Дураку ясно, по-моему — нет у кремлевских никакой душевной доброты..

Нам всем надо избавляться от синдрома заложника.

Не рассчитывать на их жалость, а создавать ситуации, когда им становится менее рискованным откупаться, и в конце концов — уйти…

Джерело: Эхо Москвы

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