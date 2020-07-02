У Києві молодик кухонним ножем убив матір: подробиці від поліції (фото, відео)



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Вбивство сталося у новобудові на вул. Глибочицькій Фото: Нацполіція

Правоохоронці повідомили подробиці злочину

У Шевченківському районі Києва правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який вбив матір. Затриманому слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Близько 20-ї години до чергової частини Шевченківського управління поліції зателефонував чоловік та повідомив, що син ймовірно вбив матір. Оперативний черговий негайно передав інформацію патрульним поліцейським, які за декілька хвилин прибули на місце події… По прибуттю у квартирі на вулиці Глибочицькій патрульні поліцейські виявили чоловіка – сина потерпілої, та викликали на місце слідчо-оперативну групу», - йдеться в повідомленні.

«Ми встановили, що напередодні батьки приїхали до сина та між ними виник конфлікт. Молодик спочатку побив батька, а після схопив кухонного ножа та вдарив ним матір у груди та у бік. Від отриманих травм жінка померла на місці», - розповів начальник слідчого відділу Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук.

Зловмисника, 1989 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Із квартири слідчі вилучили кухонний ніж зі слідами речовини бурого кольору, який направили на проведення експертного дослідження.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше про вбивство повідомила Патрульна поліція Києва.