У Києві п’яний пішохід потрапив під колеса автівки, «долаючи» вісім смуг

В результаті удару чоловік отримав множинні травми і перелом ноги

У Києві водій автомобіля Hyundai збив п’яного пішохода-порушника, який перебігав вісім смуг в непередбаченому місці. Як повідомляє dtp.kiev.ua водій намагався уникнути зіткнення. В результаті удару чоловік отримав множинні травми і перелом ноги. Потерпілий пішохід у терміновому порядку був госпіталізований. [GALLERY_BLOCK]



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В результаті удару чоловік отримав множинні травми і перелом ноги

У Києві водій автомобіля Hyundai збив п’яного пішохода-порушника, який перебігав вісім смуг в непередбаченому місці.

Як повідомляє dtp.kiev.ua водій намагався уникнути зіткнення.

В результаті удару чоловік отримав множинні травми і перелом ноги.

Потерпілий пішохід у терміновому порядку був госпіталізований.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Перемоги ввечері в п'ятницю, 24 листопада, сталося ДТП за участю трьох автомобілів.

Аварія сталася на виїзді з Києва. В результаті ДТП ніхто не постраждав.

«ДТП сталося на проспекті Перемоги на ділянці, де знаходиться з'їзд на Велику Кільцеву дорогу. Аварія сталася за участю трьох автомобілів: легковика з литовської реєстрацією і двох позашляховиків, які зараз стоять посеред дороги. Як нам повідомили співробітники швидкої допомоги, ніхто не постраждав, одна людина перебуває у шоковому стані, від госпіталізації він відмовився», - йдеться у повідомленні.