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    У Києві п’яний пішохід потрапив під колеса автівки, «долаючи» вісім смуг

    В результаті удару чоловік отримав множинні травми і перелом ноги
    У Києві водій автомобіля Hyundai збив п’яного пішохода-порушника, який перебігав вісім смуг в непередбаченому місці. Як повідомляє dtp.kiev.ua водій намагався уникнути зіткнення.  В результаті удару чоловік отримав множинні травми і перелом ноги. Потерпілий пішохід у терміновому порядку був госпіталізований.  [GALLERY_BLOCK]
    • Вчора, 06:14
    • Розсилка

    В результаті удару чоловік отримав множинні травми і перелом ноги

    У Києві водій автомобіля Hyundai збив п’яного пішохода-порушника, який перебігав вісім смуг в непередбаченому місці.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua водій намагався уникнути зіткнення. 

    В результаті удару чоловік отримав множинні травми і перелом ноги.

    Потерпілий пішохід у терміновому порядку був госпіталізований. 

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    У Києві п’яний пішохід потрапив під колеса автівки, «долаючи» вісім смуг
    У Києві п’яний пішохід потрапив під колеса автівки, «долаючи» вісім смуг
    У Києві п’яний пішохід потрапив під колеса автівки, «долаючи» вісім смуг
    У Києві п’яний пішохід потрапив під колеса автівки, «долаючи» вісім смуг
    У Києві п’яний пішохід потрапив під колеса автівки, «долаючи» вісім смуг

    Нагадаємо, у Києві на проспекті Перемоги ввечері в п'ятницю, 24 листопада, сталося ДТП за участю трьох автомобілів.

    Аварія сталася на виїзді з Києва. В результаті ДТП ніхто не постраждав.

    «ДТП сталося на проспекті Перемоги на ділянці, де знаходиться з'їзд на Велику Кільцеву дорогу. Аварія сталася за участю трьох автомобілів: легковика з литовської реєстрацією і двох позашляховиків, які зараз стоять посеред дороги. Як нам повідомили співробітники швидкої допомоги, ніхто не постраждав, одна людина перебуває у шоковому стані, від госпіталізації він відмовився», - йдеться у повідомленні.

    ДТП Київ дороги водій аварія
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