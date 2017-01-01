У Києві п’яний пішохід потрапив під колеса автівки, «долаючи» вісім смуг
- Вчора, 06:14
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В результаті удару чоловік отримав множинні травми і перелом ноги
У Києві водій автомобіля Hyundai збив п’яного пішохода-порушника, який перебігав вісім смуг в непередбаченому місці.
Як повідомляє dtp.kiev.ua водій намагався уникнути зіткнення.
В результаті удару чоловік отримав множинні травми і перелом ноги.
Потерпілий пішохід у терміновому порядку був госпіталізований.
Нагадаємо, у Києві на проспекті Перемоги ввечері в п'ятницю, 24 листопада, сталося ДТП за участю трьох автомобілів.
Аварія сталася на виїзді з Києва. В результаті ДТП ніхто не постраждав.
«ДТП сталося на проспекті Перемоги на ділянці, де знаходиться з'їзд на Велику Кільцеву дорогу. Аварія сталася за участю трьох автомобілів: легковика з литовської реєстрацією і двох позашляховиків, які зараз стоять посеред дороги. Як нам повідомили співробітники швидкої допомоги, ніхто не постраждав, одна людина перебуває у шоковому стані, від госпіталізації він відмовився», - йдеться у повідомленні.