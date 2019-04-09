  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Борисполі жінка за кермом Ford знесла електропору (фото)

    • Розсилка
    ДТП у Борисполі - У Борисполі жінка за кермом Ford знесла електропору (фото)
    ДТП у Борисполі
    Фото: Патрульна поліція Борисполя

    Потерпілих в результаті ДТП немає

    У понеділок, 8 квітня, близько полудня на вулиці Момота у Борисполі сталася ДТП. Про це повідомляє Патрульна поліція Борисполя.

    Прибувши на місце події, охоронці порядку побачили синій Ford, який мав явні механічні пошкодження, а на правій частині автомобіля лежала електроопора.

    Під час спілкування з 51-річною водійкою інспектори з’ясували, що вона не впоралась з керуванням автомобіля та в’їхала в електроопору.

    Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

    Патрульні склали на порушницю протокол за ст.124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП).

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Борисполі жінка за кермом Ford знесла електропору (фото)
    У Борисполі жінка за кермом Ford знесла електропору (фото)

    Як повідомлялося, 8 квітня ввечері в Києві на вулиці Гната Хоткевича лоб в лоб зіткнулися трамваї №22 і №28.

    Читайте також
    ДТП Київщина автомобіль поліція жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ