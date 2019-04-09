У Борисполі жінка за кермом Ford знесла електропору (фото)



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ДТП у Борисполі Фото: Патрульна поліція Борисполя

Потерпілих в результаті ДТП немає

У понеділок, 8 квітня, близько полудня на вулиці Момота у Борисполі сталася ДТП. Про це повідомляє Патрульна поліція Борисполя.

Прибувши на місце події, охоронці порядку побачили синій Ford, який мав явні механічні пошкодження, а на правій частині автомобіля лежала електроопора.

Під час спілкування з 51-річною водійкою інспектори з’ясували, що вона не впоралась з керуванням автомобіля та в’їхала в електроопору.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Патрульні склали на порушницю протокол за ст.124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП).

Як повідомлялося, 8 квітня ввечері в Києві на вулиці Гната Хоткевича лоб в лоб зіткнулися трамваї №22 і №28.