У Борисполі жінка за кермом Ford знесла електропору (фото)
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ДТП у Борисполі
Фото: Патрульна поліція Борисполя
Потерпілих в результаті ДТП немає
У понеділок, 8 квітня, близько полудня на вулиці Момота у Борисполі сталася ДТП. Про це повідомляє Патрульна поліція Борисполя.
Прибувши на місце події, охоронці порядку побачили синій Ford, який мав явні механічні пошкодження, а на правій частині автомобіля лежала електроопора.
Під час спілкування з 51-річною водійкою інспектори з’ясували, що вона не впоралась з керуванням автомобіля та в’їхала в електроопору.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
Патрульні склали на порушницю протокол за ст.124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП).
Як повідомлялося, 8 квітня ввечері в Києві на вулиці Гната Хоткевича лоб в лоб зіткнулися трамваї №22 і №28.