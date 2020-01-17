Повернення призову до армії з 18 років - правильне рішення Зеленського

Що таке призов в 20 років? Це три роки після школи або коледжу (технікуму), коли важко влаштуватися на постійну перспективну роботу

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Объявлен призыв в армию с 18 лет. Предыдущие пять лет призывали на службу в армию с 20 лет.

Возврат к 18 – правильное решение.

Хотя бы потому, что главное, это, все-таки, не армия, а мирная жизнь и мирная экономика. Если нет войны, то нужды армии должны минимально сказываться на течении мирной жизни. Призыв в том числе. Если же война есть, то пополнение армии личным составом это уже не вопрос призыва на срочную службу, а вопрос мобилизации, и эти процессы не надо путать.

Почему же в большинстве стран призывной возраст 18 лет? Простая причина. 18 лет – это уже вполне мужской возраст, возраст полной зрелости. В то же время, к 18 годам получается среднее образование (которое в развитых странах уже давно является базовым). Человек идет в армию, трубит свои год-два, в 20 лет возвращается, и все дороги перед ним открыты, государство его больше не потревожит, если не будет войны. Хочет - устраивается на работу и делает карьеру, хочет - учится, хочет – едет в другой город, другую страну никого не спрашивая. Женится, воспитывает детей без угрозы быть надолго оторванным от семьи.

Что такое призыв в 20 лет? Это три года после школы или колледжа (техникума), когда трудно устроиться на постоянную перспективную работу. Кому нужен специалист, которого заведомо оторвут от работы на полтора года? Кто захочет его учить, думать о его мотивации? Разве что на самых неквалифицированных работах. В личной жизни накладки возникают: до 20 многие женятся и детей рожают. Кому нужны полтора года вынужденной безотцовщины? Да и к тому же солдат-срочник полностью лишается возможности семью содержать. Кто это будет делать, государство? Или голодай, молодая мамаша с младенцем? Да и как-то не очень сподручно начинать, по сути, жизнь с 22 лет.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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