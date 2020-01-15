Повітряні сили Ізраїлю атакували військовий аеродром у Сирії, – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: sana.sy

Сирійські ЗМІ повідомили про атаку військово-повітряних сил Ізраїлю на військовий аеродром у Хомсі. Армія оборони Ізраїлю цієї інформації не коментує

Сирійське інформаційне агентство SANA написало, що ввечері 14 січня військово-повітряні сили Ізраїлю атакували військовий аеродром Т4 у Хомсі.

За словами джерела агентства серед військових, о 22.10 військово-повітряні сили Ізраїлю «розпочали нову повітряну агресію в аеропорту з боку району Аль-Танф».

Засоби протиповітряної оборони Сирії збили кілька ракет, проте чотири ракети все ж досягли мети і завдали обмеженого матеріального збитку, пише SANA.

Пресслужба Армії оборони Ізраїлю цієї інформації не коментує.

Нагадаємо, у серпні Сирія завдала авіаудару по турецькому конвою, є жертви.

Перед цим Сирійський центр моніторингу прав людини повідомив про те, що сили Дамаску за підтримки РФ взяли під контроль місто Кафр Зіта, яке повстанці контролювали із 2012 року.

Раніше сирійська опозиція відступила під натиском сил Асада.