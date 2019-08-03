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    Думки вголос

    Реформаторська пропозиція: всім мешканцям сіл слід дати роботу за рахунок бюджету

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Фото: moshny.ck.ua - Реформаторська пропозиція: всім мешканцям сіл слід дати роботу за рахунок бюджету
    Фото: moshny.ck.ua

    Економіку треба насичувати грошима, створювати платоспроможний попит

    Мовою оригіналу

    Реформаторское предложение. Экономику надо насыщать деньгами, создавать платежеспособный спрос. Одна из мер - обеспечить людям хотя бы минимальную занятость и доходы.

    Я предлагаю всем желающим селянам дать работу за счет государственного или местного бюджета. Работу простую, но всегда нужную: чинить, строить, обслуживать, охранять, разносить, ухаживать за немощными, учить, обслуживать объекты, убирать… Много чего можно делать по месту жительства. Причем это чаще работа пар-тайм. Не занимает всего рабочего дня или всей недели.

    И за эту работу платим каждому работающему селянину 5000 гривен в месяц.

    Много ли таких желающих найдется? Социологию никто не делал, но предположу, что не более полумиллиона человек. Работоспособных селян у нас всего не более 5 миллионов, но большинство уже имеет работу, кто-то уехал на заработки, кто-то беспробудно пьет.
    А вот для полумиллиона работа по месту жительства, ох, как не помешает!

    Считаем расходы на оплату их труда (пока грубо, без налогов и сборов, которые все-равно возвращаются в госказну). 5000 гривен на 500 тысяч равно 2,5 миллиарда гривен. Или по нынешнему курсу около 100 млн долларов в месяц. 1,2 млрд долл в год. Не большие деньги для такой страны как Украина. Но за эти деньги мы преобразим страну. Задача следующая: чтобы село, а с ним и наш народ не деградировали полностью, надо дать селянам гарантированную возможность работать по месту жительства. За зарплату, пусть и небольшую.

    Например, глухое село в глубинке. 500 жителей. Большинство – одинокие старушки и пенсионного возраста пары, где младшее поколение уехало в город. Но есть и около 100 трудоспособных жителей. И не будем пока их делить на запойных алкоголиков, бездельников и трудолюбивых. А в селе сейчас есть работа только для двух человек. Это голова и секретарь сельрады. В совсем маленьком селе и этих работ нет. В селе побольше работает уже несколько учителей, почтальон, фельдшер, батюшка при церкви, продавцы в ларьках, уборщицы помещений.

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    Кое-где кое-какую работу дают агрокомпании и фермеры. Но рабочих мест у них мало, а требования высокие, не всякий пьющий селянин справится. Многие, конечно, выезжают на поиски работы, и это тоже неизбежно. Но мы говорим о тех, кто остается и по каким-то причинам ехать на работу в города не может. Это я все о работе за зарплату говорю. Конечно, работа по двору, огороду и скотине есть всегда, иногда она даже маленький доход дает в виде выручки за сданное молоко, картошку, орехи.

    Кем же могут работать селяне у себя в селе?

    • Сфера охраны - прекрасная работа для непьющих взрослых мужиков: охраняем лесопосадки, дворы, хаты, огороды. Цель – порядок во всем.
    • Уход за немощными стариками и помощь им – для женщин в селе идеально, много времени не занимает.
    • Ремонты всего, что развалилось – а в селах развалилось все.
    • Уход за травой, кустами и деревьями.
    • Уборка снега зимой, мусора летом.
    • Дошкольная подготовка для детей.
    • И т.д.

    Это не говоря уже о собственном малом бизнесе и самозанятости, если есть спрос.

    В мире такой подход не нов. С одной стороны – это развитие элементов социального предпринимательства. С другой – это то, что развитые страны называют «безусловным доходом» и рассматривают к внедрению. Мы, конечно, не имеем права пока что платить людям просто так, но обеспечить минимальной работой – можно. Это будет не по карману в городах, но в селах и поселках – государство потянет. Как уже мы посчитали, 100 млн долл в месяц – не такие большие деньги. А эффект будет ошеломляющий!

    Есть и вопросы. Первый, конечно, пьянство. Обязательно найдется менеджер от сельского хозяйства, который скажет, что они не могут найти работников в селе. Второй - просто отсутствие мотивации у многих. Никто и не говорит, что все здесь просто. Но пьянство – это ведь не только причина нежелания и неумения работать. Это также следствие отсутствия работы и жадности сельских работодателей.

    А гарантированная работа на 5000 в месяц неминуемо заставит и коммерческий сектор платить больше, чем сейчас, скажем, 20-25 тысяч в месяц.

    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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