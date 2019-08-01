Землю продавати будемо! Хто влаштував «сюрприз» для виборців Зеленського? реформи

Нова влада пропонує відмінити мораторій на продаж землі Фото: Уніан

Не чекали? «Слуга народу» раптом вирішила продавати землю

Цього тижня в Офісі президента повідомили, що до кінця цього року буде скасовано мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Про це, зокрема, сказав заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук в інтерв'ю Bloomberg. «У нашій команді є розуміння, що якщо цього не зробити цього року, то буде досить складно», — зазначив він. Цю заяву можна вважати справжньою сенсацією, бо маючи зараз монобільшість в парламенті, нова влада дійсно може запустити скандальну реформу, не озираючись ні на кого.

Це вже не перша заява команди президента Володимира Зеленського щодо відкриття ринку землі. Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков тижнем раніше також заявляв, що в Україні потрібно скасовувати мораторій. Однак тоді він уточняв, що терміни скасування мораторію невідомі. По-перше, для цього потрібно підготувати відповідні законопроекти, узгодити проблемні моменти. По-друге, ЗеКоманда нібито-то хоче винести це питання на референдум, що поки не можна зробити через відсутність ретельно виписаного законодавства щодо референдумів.

Саме тому останню заяву Гончарука можна вважати справжнім скандалом. Перед виборами ставлення ЗеКоманди до зняття мораторію на продаж сільгоспземель було одним з численних утаємничених моментів. «Слуга народу» давала можливість виборцеві самому «вирішити», що з цього приводу можуть думати у команді Зеленського. Так, у передвиборчій програмі партії президента нічого про відкриття ринку землі взагалі не написано. Саме слово «земля» згадується лише один раз – у розділі «Найкращі умови для бізнесу» у такому контексті: «Скоротимо кількість процедур у будівництві та відведенні землі».

У програмі ж кандидата в президенти Зеленського також ніякої конкретики з цього питання – лише нейтральне «формування прозорого ринку землі» та право кожної дитини накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природніх благ (надра, землі тощо).

Ґрунт готувався давно

Добре організована кампанія щодо відкриття ринку землі в Україні йде не перший рік. Гранти на цю справу виділяють американські донори: вони за допомогою українських політиків, громадських діячів і навіть зірок популяризують ідеї вільного продажу сільгоспземлі. Кілька років тому кампанії навіть долучався Святослав Вакарчук, який тоді ще не був лідером партії «Голос». Тож як мінімум одного союзника в парламенті в земельному питанні «Слуга народу» матиме.

У цьому уряді питання продажу землі активно лобіював колишній в.о. міністра аграрної політики Максим Мартинюк. До речі, в одному зі своїх інтерв’ю Мартинюк припускав, що вірогідність скасування мораторію на продаж землі буде дуже високою в перший рік роботи новообраного парламенту. Причина – велика делікатність цього питання з промо медіакампанію, на кінець минулого року проти продажу землі виступало 72% громадян.

На думку політолога Володимира Фесенка, «слугам народу» доведеться докласти чимало зусиль, аби скасування мораторію на продаж не завдало відчутного удару по їхньому рейтингу. «Їм потрібно провести потужну інформкампанію, під час якої вони зможуть донести користь від продажу землі для певних соціальних груп. Крім того, доведеться знайти гроші чи фінансову схему, яка дозволить фермерам хоча б поступово викупити землю», - зазначив експерт. Не менш важливим, на думку політолога, буде спрямування грошей, які будуть отримані від продажу земель, у соціальний сектор. «Хоча критикувати будуть, це неминуче», - сказав він «Главкому».

Промоутери розпродажу землі. Хто вони?

Але, схоже, команда нового президента готова на такі непопулярні кроки, бо на кону стоїть більше – приязнь західних і конкретно американських партнерів, які роками повторюють українській владі мантру про ринок землі. В оточенні нового президента вже сформувалась група фахівців, які свого часу отримували гранти із Заходу: це антикорупціонер Руслан Рябошапка, якого президент називав вірогідним кандидатом на посаду генпрокурора, секретар Ради нацбезпеки Олександр Данилюк та глава Наглядової ради «Укроборонпрому» Айварас Абромавічус.





В оточенні нового президента зібрались фахівці, які свого часу отримували гранти із Заходу

Втім, «грантоїдів» чимало і в партійному списку «Слуги народу»: Олена Шуляк, Олексій Оржель, Денис Малюська, Олександр Курбаков та Віталій Безгін з громадської організації «Офіс ефективного регулювання» (BRDO), а також Галина Янченко та Анастасія Краснопільська, які раніше працювали у «Центрі протидії корупції». Обидві ці громадські організації існують за рахунок західних грантів.

Крім того, навчання різношерстних нових нардепів, більшість з яких ніколи не мали стосунку до економіки та політики проводить Київська школа економіки (яка відмовилась виконувати норми мовного закону та викладає курси англійською, - «Главком»), президентом якого є Тимофій Милованов. Серед випускників КШЕ, за даними журналістів, чимало людей, які пізніше заснували громадські організації на отримані зі Сполучених Штатів гранти. Та й сам Мілованов – професор економіки знову-таки американського Пітсбурзького університету.

Тема важливості відкриття продажу землі раптом почала активно висвітлюватися у ЗМІ. Так, за місяць вийшло кілька статтей. Приміром, на минулому тижні на одному з інформаційно-аналітичних сайтів був опублікований матеріал із красномовним заголовком «Мораторій на продаж землі: Скільки платить Україна за неквапливість». Показово, що автори усіх цих матеріалів - викладачі Київської школи економіки.

До слова, ще одним прикладом того, що Зеленський його команда готові виконувати вимоги Заходу, є активізація боротьби з топ-корупцією, задля якої за допомоги США у 2014-2015 роках були в Україні були створені НАБУ і Антикорупційна прокуратура. Низка обшуків, які відбулися останніми тижнями, красномовно засвідчують активізацію Зе Команди у цьому напрямі.

Наталія Сокирчук, «Главком»