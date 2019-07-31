История успеха главного поп-идола страны: Олегу Виннику - 46!

ГЛАВКОМ



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facebook.com/pg/Olegg.Vynnyk.official

Сегодня, 31 июля, свой 46-й день рождения отмечает популярный певец Олег Винник

Украинский поп-идол родился 31 июля 1973 года в селе Вербовке Черкасской области. Судьба Олега Винника неразрывно связана с музыкой: после школы юноша поступил в Каневское училище культуры, выбрав хормейстерское отделение. Однако преподаватели, оценив природные данные Олега, настояли, чтобы юноша занялся сольным вокалом.

Певец устраивается на работу в Черкасский народный хор. Спустя некоторое время Винник становится главным солистом коллектива.

Карьера Винника сворачивает в оперное русло: музыканта пригласили на сцену Люнебургского театра. Олегу достались партии в легендарной опере Джакомо Пуччини «Тоска», а также в оперетте «Паганини» Франца Легара.

Вскоре Винника приглашают выступить в мюзикле «Kiss Me Kate», а затем в «Титанике» и «Соборе парижской богоматери». Публика в то время узнает Винника под псевдонимом Olegg.

Главной гордостью Винника стало участие в мюзикле «Отверженные» по бессмертному произведению Виктора Гюго.

«Это очень крутая работа. И порой хочется сыграть снова», - делится воспоминаниями Олег в интервью для Главком.

Олегу досталась главная партия Жана Вальжана — персонажа, который по сюжету появляется перед зрителями в 46 лет, в конце же спектакля он предстает 86-летним. Эта музыкальная постановка подарила Олегу и признание зрителей, и лестные отзывы критиков.

Олег Винник и хиты

В 2011 году Винник возвратился в родную Украину. Певца моментально атаковали продюсеры, наперебой предлагая сотрудничество, но Винник сделал выбор в пользу сольной карьеры.

«Честно говоря, я уже не мог жить с тем запасом песен, который накопил. Начал писать где-то 2003 года ... Как можно с этим жить и их не показывать? Значит надо делать какой-то шаг ... »- рассказал Олег в интервью для Главком.

Спустя пару месяцев певец презентует публике первый альбом под названием «Ангел». Пластинка мгновенно становится популярной, а имя Винника — узнаваемым.

Через год певец снова радует поклонников новыми песнями: выходит альбом «Счастье». Особенной любовью публики пользовалась «Возьми меня в свой плен».

Следующая пластинка «Роксолана» запомнилась меломанам композициями «Волчиця» и «Моя любовь».

В 2015-м певец выпускает очередной альбом под названием «Я не устану». Песни «Хочу на берег океана» и «Нино» моментально становятся хитами.

Олег Винник и семья

Отец певца трагически умер несколько лет назад. 28 мая 2018-го года стало известно, что мать артиста скончалась.

facebook.com/pg/Olegg.Vynnyk.official

По словам певца, мама просила его ни при каких обстоятельствах не отменять своих концертов, так как считала его творчество главной миссией в жизни сына. Свой концерт на следующий день после трагического события Олег посвятил памяти матери.

Олег Винник и личная жизнь

По словам Винника, личную жизнь он комментировать не собирается. Свою вторую половинку Винник называет не «женой», а любимой.

До сих пор имя любимой любимца миллионов женщин оставалось тайной, но журналисты поехали в родное село Винника в Черкасской и расспросили односельчан о его личной жизни.

facebook.com/pg/Olegg.Vynnyk.official

Выяснилось, что женой Олега Винника является его бэк-вокалистка, известная под сценическим именем Таюне. Блондинка всегда рядом с любимым на концертах, хотя и находится в тени его славы. Впрочем, вне сцены односельчане знают ее как жену Олега - Таисию.

Пара поженилась еще в начале 90-х, а свадьбу отгуляли на два села. Говорят, что они познакомились в училище.

facebook.com/pg/Olegg.Vynnyk.official

Также у Олега Винника есть сын-подросток. Еще в 2005 году в беседе с журналисткой одного из немецких изданий Олег Винник рассказывал о своем сыне. Мальчик живет и учится в Германии.

Олег Винник и политика

«Не могу сказать, что я человек вне политики и не интересуюсь ею. Сегодня нельзя стоять вне политики. Хотя многие так и делают, потому что не верят. Я имею право поехать в тур любой политическую силу. Однако мне надо тщательно подойти к своему выбору, ведь я буду за него отвечать перед людьми », - рассказывает Олег о своем отношении к артистам в политике в интервью для Главком.

facebook.com/pg/Olegg.Vynnyk.official

На парламенских выборах 2019 Олег поддерживал аграрную партию во главе с Михаилом Поплавским.

facebook.com/pg/Olegg.Vynnyk.official

По словам артиста он поддерживал именно эту партию потому, что ему близка их идеология. Артист убежден, что сельской молодежи необходимо оставаться в Украине, для того, чтобы сделать свое село по-настоящему европейским.