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    У світі

    У Нідерландах відбудеться міжнародна конференція до річниці катастрофи MH17

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    <p>&nbsp;Уламки ракети від &laquo;Бука&raquo;, знайдені біля місця катастрофи &laquo;Боїнга&raquo; рейсу МН17</p> - У Нідерландах відбудеться міжнародна конференція до річниці катастрофи MH17

     Уламки ракети від «Бука», знайдені біля місця катастрофи «Боїнга» рейсу МН17

    Організатором конференції є фонд «Авіакатастрофа», який представляє велику кількість родичів жертв рейсу MH17

    У нідерландському місті Ньювегейн відбудеться міжнародна конференція «П'ять років після MH17», присвячена річниці трагедії рейсу, впливу на родичів загиблих, політиці, а також наслідкам після трагедії і безпеці повітряного простору.

    Про це повідомляють організатори конференції.

    Зазначається, що подія відбудеться 16 липня, організатором конференції є фонд «Авіакатастрофа», який представляє велику кількість родичів жертв рейсу MH17.

    До участі в конференції запрошені генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, голова кримінального відділення національної поліції Нідерландів Вільберт Поллісен і засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Еліот Хіггінс.

    Як відомо, слідчі СБУ оголосили про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777»рейсу MH17 над Донбасом.

    Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримали колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

    Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

    Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причтетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

    Як відомо, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

    Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

    У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

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