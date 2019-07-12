У Нідерландах відбудеться міжнародна конференція до річниці катастрофи MH17



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Уламки ракети від «Бука», знайдені біля місця катастрофи «Боїнга» рейсу МН17

Організатором конференції є фонд «Авіакатастрофа», який представляє велику кількість родичів жертв рейсу MH17

У нідерландському місті Ньювегейн відбудеться міжнародна конференція «П'ять років після MH17», присвячена річниці трагедії рейсу, впливу на родичів загиблих, політиці, а також наслідкам після трагедії і безпеці повітряного простору.

Про це повідомляють організатори конференції.

Зазначається, що подія відбудеться 16 липня, організатором конференції є фонд «Авіакатастрофа», який представляє велику кількість родичів жертв рейсу MH17.

До участі в конференції запрошені генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, голова кримінального відділення національної поліції Нідерландів Вільберт Поллісен і засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Еліот Хіггінс.

Як відомо, слідчі СБУ оголосили про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777»рейсу MH17 над Донбасом.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримали колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причтетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

Як відомо, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.