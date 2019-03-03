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    Думки вголос

    Навіть Пакистан веде себе більш цивілізовано, ніж російська влада

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Навіть Пакистан веде себе більш цивілізовано, ніж російська влада

    Історія з викраденням українських моряків - це якась Уганда часів Іді Аміна

    Мовою оригіналу

    Пакистан практически сразу же передал Индии захваченного военного летчика. А российские власти продолжают гноить в тюрьме украинских моряков, которые в отличие от индуса даже ни в каких боестолкновениях не участвовали.

    Это при том, что Пакистан неоднократно воевал с Индией, многие десятилетия находится в состоянии перманентного конфликта с ней, большинство пакистанских мусульман ненавидят индусов и считают их презренными язычниками. А в России украинцев до сих пор называют «братьями» и говорят о неизбежном возрождении «великой дружбы». Есть ли предел у этого лицемерия и подлости?

    Пакистан считается отсталой страной и обвиняется в поддержке исламского терроризма. Но он ведет себя разумней, чем одержимые иррациональной злобой российские власти, которые по-садистки гнобят украинских «братьев» в тюрьме.

    История с похищением украинских моряков - это даже не Пакистан, это какая-то Уганда времен Иди Амина.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Індія Пакистан
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