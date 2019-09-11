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    Думки вголос

    При Путіні Кремль відновив політику русифікації, традиційну для Російської імперії

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    При Путіні Кремль відновив політику русифікації, традиційну для Російської імперії

    Наступ на залишки культурної автономії національних республік РФ триватиме і далі

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    Удмуртский ученый Альберт Разин, подписавший ранее открытое письмо протеста против принятия законопроекта об отмене обязательного изучения национальных языков народов России в школах, совершил самосожжение. Он был заслуженным деятелем науки Удмуртии, директором Института человека УдГУ и активистом удмуртского движения за сохранение языка. Ранее ученый стоял в пикете у здания Госсовета республики с плакатом: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».

    При Путине Кремль возобновил политику русификации, традиционную для Российской империи. На практике принятый закон означает, что и возможности для добровольного изучения родного национального языка в школах будут существенно ограничены. Это возмущает жителей и национальную интеллигенцию большинства республик. Но путинские власти не собираются останавливаться. Им нужна унификация и русификация регионов. Они хотят взять под контроль и приручить национальное самосознание и культуру народов России. Все должны стать безликими «россиянами», говорящими на языке империи, считать именно ее своей родиной, а правителя - отцом родным. Исключение - кадыровская Чечня. Кадырову в обмен на верную службу позволено (до поры до времени) сохранять определенную автономию и быть всевластным сатрапом своей провинции. Но, думаю, унификация и русификация и туда доберутся.

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    Еще во время горбачевской перестройки писатель Камил Икрамов предупреждал: «Идеализация царизма, которая то и дело выплывает на свет, носит не ностальгический характер. Она направлена не назад, а вперед, на будущее наше. Но уже сегодня видятся первые столкновения, где, с одной стороны, великодержавный шовинизм и мечта о патриархальном устройстве общества, а с другой — традиции наших демократов, основанные на уважении человеческого и национального достоинства, на терпимости к идеям, к мнениям, к религии и национальным проблемам. И нельзя удивляться тому, что сторонники первой из названных мной тенденций в сегодняшнем столкновении мнений вроде бы вдруг оказались защитниками сталинизма. Не «вдруг» это, а закономерно, ибо третьего никому из нас не дано».

    Сейчас эта антиутопия реализовалась. У власти сторонники одновременно царизма и сталинизма, великодержавного шовинизма и патриархального устройства общества. Естественно они враги национальных культур покоренных народов, сторонники их русификации и более тесной интеграции в единую империю.

    Боюсь, наступление на остатки культурной автономии национальных республик будет продолжаться. И даже сегодняшняя трагедия не сможет ее остановить, как не смогло самосожжение Яна Палаха остановить советское вторжение в Чехословакию.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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