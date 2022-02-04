Путін ментально не готовий довго терпіти Кадирова

У державі Путіна є місце лише для одного падишаха

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Нет, что ни говорите, а Путин Кадырова еле терпит. И не из-за террора, который тот устроил против своих противников. Это как раз вполне по-путински. Дело в другом, кадыровская Чечня не вписывается в программу унификации регионов России. В неототалитарном государстве все институты должны быть построены в один ряд и подстрижены под одну гребёнку. Никто не имеет права быть особенным, отличаться от других, иметь какие-то специальные вольности.

Именно поэтому диктаторы тоталитарных стран, придя к власти, проводили унификацию всех политических институтов. Например, первым шагом нацистской унификации была ликвидация само­стоятельности германских земель.

Путин и в этом повторил своего предшественника. Все мы помним какой вольный разнобой был в регионах в 90-х. Здесь – оппозиционный «красный пояс», там – полунезависимый Татарстан, в центре – ведущий свою игру Лужков. Путин унифицировал все регионы, они стали одинаковыми винтиками имперской государственной машины. Даже какие-то формальные, выбивающиеся из общего ряда атрибуты самостоятельности были постепенно уничтожены (последняя такая мера – главам регионов запрещено называться президентами).

Остался только один особый неунифицированный регион – кадыровская Чечня. Здесь реальная власть принадлежит местному «падишаху», а Путин воспринимается как богатый дядюшка в Москве, посылающий своему любимому племяннику деньги в обмен на ритуальное почтение и заверения в преданности

Вы можете представить, чтобы где-нибудь в Татарстане или Туве глава региона вывел на демонстрацию против своих личных врагов большую часть мужского населения столицы? Нет, конечно. Однако в Чечне Кадыров может практически все, даже позволить себе затяжной конфликт с ФСБ.

Конечно, это должно раздражать Путина. В его государстве есть место только для одного падишаха (так часто называют Кадырова в Чечне) и он сидит в Кремле.

Путин давно уничтожил бы Кадырова. Но боится, что без него не сможет удержать чеченцев от нового восстания. Путин пришел к власти как «покоритель Чечни». Потерять Чечню он может только вместе с властью.

Однако Путин ментально не готов бесконечно терпеть еще одного падишаха в своей империи, пусть даже регионального. К тому же, он, наверняка, как и любой диктатор, считает, что «незаменимых у нас нет» (в том числе и в Чечне). Рано или поздно Кадырову просто могут налить на кремлевском приеме фирменный чаек с Новичком.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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