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    Думки вголос

    Кремль має всі підстави ображатись на Ердогана

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    •  glavcom.ua
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    Анкара серйозно занепокоєна ескалацією між Росією і Україною - Кремль має всі підстави ображатись на Ердогана
    Анкара серйозно занепокоєна ескалацією між Росією і Україною
    фото: president.gov.ua

    Росія знову запише Туреччину у вороги?

    Позиціонування Ердогана (цілком собі протурецьке і протекціоністське – і в частині ЗВТ з Україною, і в частині постачання «Байрактарів», і в частині пропонування «турецького формату» на заміну Мінському, і в усіх інших аспектах) вже викликало яскраву реакцію в Росії.

    Для кремлівської пропаганди Ердоган, мабуть, знов стає «зрадником» і представником «ворожої західної кліки». Хоча поки риторика майже стримана – тобто, ще передбачає повернення до стартових позицій «Ердоган – партнер Росії».

    Це добре видно з цитати колишнього головреда їхньої «Независимой газеты» Трєтьякова: «Украина – это осёлок. На этом проверяется, с кем ты, по какую сторону. В целом всё ясно – наш роман с Эрдоганом заканчивается. Я не знаю, поставлена ли в Кремле уже последняя точка, или ещё пара запятых, но заканчивается. Потому что Эрдоган перешёл «красные линии. ...Не важно, что эти «Байрактары» ничего не изменят в войне, если она состоится. Важно то, что, очевидно, он поддерживает того, кто выступает против России».

    Росія дійсно ще не визначилась: чи варто їй і тут остаточно ставити клеймо ворога, чи ще вийде бодай в чомусь зманеврувати і перетягти Туреччину на свій бік.

    Крім решти, не варто забувати про Казахстан і «Великий Туран» та активну участь Туреччини в цьому геополітичному проєкті: тобто, фактично в Середній Азії Туреччина вже напряму конкурує з Росією за «історично сформовані території безпосереднього впливу». А тепер протиставила себе геополітичним планам Кремля ще й в Європі...

    Кремль має всі підстави ображатись і злитись на Ердогана. І в що це виллється, в які акції щодо Туреччини і турецької влади – покажуть найближчі місяці.

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    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Туреччина Росія Казахстан ЗВТ Украина
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    Кремль має всі підстави ображатись на Ердогана