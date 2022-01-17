Путін ризикує отримати на горіхи і від українців, і від Заходу
Найімовірніший наступний хід Путіна – військова провокація проти України
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Паниковский наносит ответный удар
Что будет делать шантажист-неудачник, получив болезненный щелчок по носу? На массированное наступление на Украину «до Одессы и Киева» он не решится. Путин трус, а это был бы огромный риск. Для такой агрессии у России просто нет экономических, внешнеполитических, даже военных ресурсов.
Но среагировать на унижение надо же как-то. Не может шантажист просто утереться и пойти восвояси. Так его никто в мире всерьез принимать больше не будет. Собственная братва всякое уважение потеряет. И даже скорбное умом теленаселение засомневается в том, что он «опять всех переиграл».
В общем, Путину нужно срочно что-то делать. Скорее всего, он поступит по своему обыкновению подло и трусливо, переложив на других ответственность, так чтобы и победную позу принять, и люлей не огрести.
Наиболее вероятный следующий ход Путина – военная провакация против Украины силами ихтамнетов и наемников ДЛНР, которую на эти пиратские «республики» потом Кремль и спишет. Цель – спровоцировать украинцев на военный ответ, который будет выдан за акт агрессии по южно-осетинскому сценарию. Дальше, якобы «защищая мирное население Донбасса», включаются российские войска. По этому плану они отбивают украинское контрнаступление и захватывают еще несколько населенных пунктов в Донбассе.
После этого Россия может официально признать «республики» (мол, украинцы все равно сорвали минские соглашения) и оставить там свою войска.
Устроив такой локальный конфликт, а затем переложив ответственность за него на украинцев и своих донбасский марионеток, Путин может попытаться избежать длительных военных действий и широкомасштабных санкций.
Однако такой сценарий – утопия. если, не дай бог, Путин на него решится, не добьется ничего существенного, но при этом огребет по полной и от украинцев, и от Запада.
Джерело: блог Ігора Ейдмана