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    Економіка та фінанси

    Власником надр в Україні виявився Інститут ядерних досліджень з Росії (документ)

    документ
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    Зокрема, росіяни володіють дозволом на нажра Артемівського родовища кам&rsquo;яної солі - Власником надр в Україні виявився Інститут ядерних досліджень з Росії (документ)
    Зокрема, росіяни володіють дозволом на нажра Артемівського родовища кам’яної солі

    Дозвіл передбачає будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

    Інститут ядерних досліджень Російської академії наук з 2007 року є власником спеціального дозволу на користування надрами Артемівського родовища кам’яної солі.

    Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на листи Державної служби геології та надр до РНБО від серпня місяця цього року.

    Копія листа Державної служби геології та надр до РНБО
    Копія листа Державної служби геології та надр до РНБО

    В оприлюдненому документі йдеться про те, що у 2007 році Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надало Інституту ядерних досліджень Російської академії наук спеціальний дозвіл на користування надрами Артемівського родовища кам’яної солі терміном на 20 років. Дозвіл передбачає будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, зокрема для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин та відходів виробництва, а також скидання стічних вод.

    «Те що інститут Російської академії наук  був викритий серед власників спецдозволів на надра лише 2020 року свідчить про те, що  система державного моніторингу потенційного та реального впливів російських структур на економіку  в Україні неефективна», - коментує ситуацію голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

    У своєму листі Державна служба геології та надр звернулася до РНБО з проханням забезпечити внесення до санкційного списку вказаний інститут.  Однак, станом на листопад 2020 року на інститут не накладені санкції.

    Артемівське родовище кам'яної солі — родовище в Слов'янському і Бахмутському районах Донецької області. Розробляється з 1876. Відоме соляними потоками і джерелами з дуже давнього часу.

    Вздовж річок Бахмутки і Мокрої Плотви є понад 10 шахт, які розробляють гол. чин. три потужні пласти солі:

    • Надбрянцевський (середня потужність 17 м),
    • Брянцевський (середня потужність 38,5 м),
    • Підбрянцевський (29 м).

    Сіль Бахмутського родовища характеризується високою чистотою.

    Вміст NaCl 98 %.


     

    Росія РНБО санкції бізнес Донеччина промисловість
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