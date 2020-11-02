Чоловік в масці Діда Мороза підірвав гранату на ринку у Росії (відео)

Злочинцеві відірвало руку, і його відвезли до лікарні

З'явилося відео вибуху гранати, здійсненого чоловіком в масці Діда Мороза на Жовтневому ринку в місті Коврові у Володимирській області (Росія). Запис опублікував Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, як відвідувачі тікають з магазину. У цей час між двома чоловіками в торговому залі відбувається бійка, вони падають на манекени. Після чого в руці у одного з них починає щось диміти, і відбувається вибух.

Власник магазину, в якому стався вибух, знаходиться в реанімації. Також постраждала продавщиця.

Як повідомляє канал, колишня дружина чоловіка, що підірвав гранату, раніше скаржилася на домашнє насильство і погрози. За словами її знайомих, через агресію чоловіка вони розлучилися.

Про вибух стало відомо 1 листопада. Повідомлялося про трьох постраждалих. Злочинцеві відірвало руку, і його відвезли до лікарні. Відомо, що чоловік скоїв такий вчинок через ревнощі до дружини, так він хотів позбутися від суперника.