З’явилися нові докази причетності російського Бука до знищення літака рейсу МН17



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Російські ЗМІ оприлюднили військові документи без грифа «секретно»

Російські журналісти знайшли чергове підтвердження того, що військові РФ причетні до збитого над Донбасом літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 влітку 2014 року, коли загинули 298 пасажирів.

Російська Новая газета оприлюднила військові документи без грифа «секретно», які підтверджують версію міжнародної слідчої групи (JIT) про причетність російських військових до катастрофи.

Як повідомляла міжнародна слідча група, лайнер збили зі ЗРК Бук, який належав 53 зенітній бригаді Збройних сил Росії. Установку привезли 25 червня 2014 року через Курськ на Донбас, а після катастрофи повернули назад.

І хоча Росія заперечує причетність до катастрофи MH17, газета підтверджує версію JIT, посилаючись на документи, що надійшли в її розпорядження. Це папери, що стосуються безпеки на дорогах загального користування при пересуванні російських військ у червні 2014 року, а також виписки з наказів про постановку військовослужбовців на забезпечення і видачу сухпайка.

Видання ознайомилося з телефонограмою чергового по 11 регіональній Військовій автомобільній інспекції (ВАІ) капітана Е. Бєляєва від 22 червня 2014 року. У наказі капітана говориться, що 23 червня необхідно«організувати супровід військової техніки» по дорогах загального користування. Наказ був адресований керівництву 56 курської і 47 воронезької Військово-автомобільної інспекції, які знаходяться по маршруту Бука.

У ще одному документі, підписаному підполковником 69-ї бригади Аладьїним, є список декількох вантажівок, які прибудуть до Курська з Бєлгорода, щоб вирушити далі. У списку фігурує КамАЗ з номером 4267 АН, який пізніше був помічений під час перевезення Бука в Міллерово Ростовської області.

З наказу командира військової частини 32 406 також випливає, що військові прибули в Міллерово 15 липня 2014 року. У ньому йдеться про необхідність забезпечити 150 військових сухпайка на п'ять діб.

«Судячи з цих деталей, протракетники явно не збиралися довго затримуватися з «бойовим чергуванням» за 30 км від кордону і разом із сухпайками ніби вирушили з Міллерово в інше місце. Чи так це? І як пояснити, що незабаром одна з машин курської бригади ППО виявилася поміченою по іншу сторону кордону?» — йдеться в статті.

Відзначається, що факт прибуття військовослужбовців з курської частини в прикордонне Міллерово з датою 15 липня посилює підозри і обґрунтовує питання, висловлені слідчими JIT в 2018 році - наприклад, хто здійснював перекидання бойової машини туди і назад і хто був в екіпажі? Чи є їх імена в списку 170 військових зі 53-й бригади, які прибули на «бойове чергування» до кордону? Хто віддавав їм накази?

Нагадаємо, уряд Малайзії «потребує переконливих доказів» того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який був збитий над Донеччиною. Прем'єр Малайзії сказав, що не може бути впевненим, що ракета була запущена зі згоди Росії.

Як відомо, рейс MH17, що вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно за 40 кілометрів від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

Спільна слідча група під керівництвом Голландії (JIT) заявила, що для збивання MH17 була використана ракета ракета BUK TELAR і що вона належить 53-ій зенітній ракетній бригаді, яка є підрозділом російської армії в Курську Російської Федерації.