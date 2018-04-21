Путін дав добро: Росія може почати стріляти ще на одному напрямку

Ігор Романенко Екс-заступник голови Генштабу ЗСУ

Ігор Романенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чого чекати від Росії в Азовському морі

Після затримання скандального судна «Норд» російські кораблі небезпечно активізувалися в Азовському морі, а РФ робить нові грізні заяви на адресу України.

Війська Володимира Путіна зараз можуть піти навіть на застосування зброї на морі.

Чого чекати від Росії? Ще в 2013 році з того боку було таранне захоплення наших рибалок з використанням зброї, в результаті якого були загиблі. Тому можна очікувати різних дій з їхнього боку, аж до застосування зброї - морської, тактичної.

Вони зміцнюють свої сили в Азовському морі та намагаються займати агресивну позицію. Вони можуть піти на будь-які провокації, загострення з використанням різних катерів.

Масштабних операцій, думаю, не буде, але вони намагаються на будь-якому напрямку задавити, показати свій пріоритет тощо. Але вище тактичних дій нічого не буде, принаймні станом на поточний момент.

Звичайно ж, вони діють не просто так. Це означає, що Путін дав на це добро.

Нам же необхідно нарощувати сили зі свого боку і вирішувати ці питання за допомогою прикордонників, підрозділів військово-морських і сухопутних сил.

Джерело: Апостроф

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