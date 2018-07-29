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    Думки вголос

    Путін стягує війська на Донбас. Тривожний прогноз для України

    • Ігор Романенко

      Екс-заступник голови Генштабу ЗСУ

    • Розсилка
    Путін стягує війська на Донбас. Тривожний прогноз для України
    Фото: EPA

    Навіщо Росія стягує військову техніку на Донбас?

    Проросійські бойовики стягують військову техніку до лінії розмежування сторін на Донбасі. Це пояснюється тим, що Володимира Путіна не влаштовує нинішній стан в окупованих регіонах і він шукає шляхи, як це змінити, зокрема готуючи нові провокації проти України.

    Вони готуються до 24 серпня. Путін же любить організовувати всілякі події, наприклад, провести у себе Олімпійські ігри, чемпіонат світу, а також зіпсувати свято сусіда.

    Крім того, у нього поки що не складається ніяких чітких позиції по Україні. По Криму відомо, що американці підтвердили (декларація про невизнання Криму російським), а на Сході Путін хоче щось змінити, запропонувавши референдум, якого немає у Мінських угодах.

    Зрозуміло, що Путіна не влаштовує нинішній стан в окупованих регіонах, оскільки вони несуть не тільки моральні, дипломатичні втрати, але й фінансові та економічні. Тому він шукає шляхи, як це змінити. А пропозиція Путіна про референдум говорить про те, що він опосередковано руйнує Мінські угоди, за які він щоразу говорить наступне: Росія їх виконує, а Україна не хоче.

    Це і є причиною, чому він концентрує військові сили на лінії фронту.

    Так, зараз вони дещо зменшили інтенсивність бойових дій у зв’язку з хлібним перемир’ям і це відбувається на тактичному рівні.

    Разом з тим, вони щороку проводять навчання. Щоразу в ньому задіюється велике угруповання військ, яке близьке до того, щоб почати широкомасштабну операцію. Наприклад, 2017 рік вони використали для того, щоб завести війська в Білорусь і посилити наступальне угруповання за рахунок будівництва спільної протиповітряної оборони з білорусами. В Криму вони сформували ударне угруповання і провели злагодження шляхом проведення навчань. Тобто вони злагодили ці війська і доставили туди все найсучасніше озброєння, яке Росія має сьогодні – у повітряному, сухопутному і морському компонентах.

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    Україні ж треба готуватися, щоб ціна початку нових масштабних дій була неприйнятною для Росії. Це головне, що зупиняє агресора.

    Я не кажу, що Путін почне наступ, але він формує нові угруповання, піднімаючи до необхідного рівня військовий потенціал РФ. І якщо не він не досягне своїх цілей політичним або дипломатичним способами, то піде на військовий крок. І одним з варіантів є удар на День незалежності України, бо він хоче зіпсувати ворогу проведення святкових заходів.

    Навряд чи вже прийнято рішення. По референдуму він же отримав негативні відповіді, а тепер аналізує ситуацію, діючи крок за кроком.

    Чи можливе загострення до осені? Бої місцевого значення звісно будуть, але для чогось більшого поки підстав немає.

    Що ж змусить Путіна піти на нову повномасштабну війну? Сприйняття того, що чим далі, тим гірша ситуація для них з Україною. І якщо Путін побачить, що всередині країни буде якесь послаблення, то він обов’язково захоче це використати. В такому разі він спробує захопити південні регіони нашої країни, в яких, як він думає, чекають «Новоросію». Ми ж маємо бути сильними і не давати росіянам приклади своєї слабкості.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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