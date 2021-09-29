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    Думки вголос

    США одночасно збирається торгувати з Китаєм і гібридно воювати

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

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    Усі розуміють, що новий підводний флот має стримувати Китай у Індійському та Тихому океанах - США одночасно збирається торгувати з Китаєм і гібридно воювати
    Усі розуміють, що новий підводний флот має стримувати Китай у Індійському та Тихому океанах
    фото з відкритих джерел

    Західний світ, котрого зараз душить лівий порядок денний, все ж якось борсається і намагається протистояти агресивним авторитарним режимам

    «Тихоокеанське НАТО»

    Ви, мабуть, чули, уже абревіатуру AUKUS.

    Це США, Британія та Австралія уклали оборонний пакт між собою, де передбачено допомогу Австралії у створенні свого підводного флоту. Пакт передбачає співпрацю у створенні оборонних технологій, у тому числі, автономних систем озброєнь на основі штучного інтелекту, квантових технологій та обчислювальної техніки.

    Цікаво, що

    1. У Австралії взагалі-то вже є підводний флот, але вирішили поміняти дизельні підлодки на атомні.

    2. Австралія взагалі-то уже замовила атомні підлодки Франції, але вирішили зі страшенним скандалом відмовитися від французьких, і будувати свої.

    3. Усі розуміють, що новий підводний флот має стримувати Китай у Індійському та Тихому океанах, АЛЕ ніхто ніде жодним словом не обмовився про Китай в ході створення AUKUS.

    Сам факт такого союзу показує, що справи кепські.

    По-перше, очевидно, що Китаю протистояти в його військовому тиску проти Тайваню усвіті майже ніхто не хоче. Усі налаштовані на уникнення навіть холодної війни з Китаєм.

    Наскільки така тактика страуса буде ефективною у стримуванні відвертого китайського мілітаризму – усі можуть зрозуміти з численних прикладів з історії. Причому США одночасно збирається торгувати з Китаєм і гібридно воювати. Ну-ну.

    Це як мінімум вже призводить до того, що інші великі західні країни, дивлячись на цю простодушну американську хитродупість, вирішують, що вони ще краще за США зможуть торгувати з Китаєм, а проблеми тихоокеанського регіону – це проблеми цього регіону, і ви там у Тайвані тримайтеся якось самі.

    Найбільше це стосується не-англосаксонських держав типу Франції та Німеччини, котрі давно формують негласний союз з Китаєм.

    По-друге, ідеологічні проблеми уже сягнули критичних масштабів навіть у тих країнах, котрі знаходяться у найтісніших стосунках зі США, але при цьому не готові взагалі комусь особливо протистояти через те, що всередині захоплені ліваками. Мовляв, оці всі ваші міжнародні рухи – це обман пролетаріату в інтересах імперіалістів, а нам потрібно негайно рятувати пригноблених, тобто по-новому – «дискримінованих».

    В результаті навіть Нова Зеландія, котра теж є потенційною мішенню Китаю поруч з Австралією, поки що поза «тихоокеанським НАТО». Бо ядерна енергія - це для Нової Зеландії табу. До речі, міністр закордонних справ там – жінка, котра все життя захищала права дискримінованих маорі, мішень критики правих.

    Так само з союзу випала Канада, там теж на порядку денному – захист всякого роду меншин.

    Хоча, може, варто якраз дивитися на AUKUS з позитивного боку: західний світ, котрого зараз душить лівий порядок денний, все ж якось борсається і намагається протистояти агресивним авторитарним режимам.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

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    Теги: США НАТО Австралія Канада Китай
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    США одночасно збирається торгувати з Китаєм і гібридно воювати