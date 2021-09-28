Винищувачі НАТО за тиждень сім разів перехоплювали російські військові літаки

Винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, сім раз ідентифікували і супроводжували військові літаки РФ

Військові літаки РФ летіли в Калінінградську область або у зворотному напрямку

Винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО минулого тижня сім разів піднімалися в повітря, щоб здійснити супровід 17 військових російських літаків. Про це повідомляє міноборони Литви.

«20-26 вересня винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, сім раз ідентифікували та супроводжували військові літаки РФ, які пролітали в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що винищувачі супроводжували російські Іл-20 (тричі), А-50 (двічі), Ту-160 (шість разів), Су-27 (двічі), Су-35 (чотири рази).

Військові літаки РФ летіли в Калінінградську область або у зворотному напрямку. 13 російських літаків не мали плану польоту та летіли з вимкненим транспондером, додали у міноборони Литви.

До слова, українська армія підняла у повітря радянські безпілотники (фото, відео).

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін обговорили розміщення військ НАТО в Україні та вирішили, що будуть приймати відповідні дії разом.

Того ж дня МЗС відреагував на заяви Лукашенка про «бази НАТО» в Україні

Як відомо, попри завершення російських навчань «Захід-2021», українське командування не фіксує масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії на місця постійної дислокації.

Читайте також: