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    Думки вголос

    Чому Арсена Авакова не має бути в новому уряді

    • Ігор Луценко

      Народний депутат, «Батьківщина»

    • Розсилка
    Арсен Аваков - Чому Арсена Авакова не має бути в новому уряді
    Арсен Аваков

    Аваков казав «посмердять і перестануть». Не перестануть.

    Київ, 28 серпня, о 19:00, Адміністрація Президента (чи вже Офіс Президента) на Банковій. Акція проти Авакова у новому уряді.

    Зараз правляча коаліція формує перелік кандидатур в новий уряд. За повідомленнями ЗМІ, крісло віце-прем'єра з силових питань пропонують посісти діючому міністру внутрішніх справ Арсену Авакову – людині, яка є уособленням реваншу старої системи.

    Арсен Аваков 5 років очолював Міністерство внутрішніх справ, і всі ці 5 років знущався з країни, відкрито покриваючи убивць та корупціонерів.

    Саме на його совісті повний провал поліцейської реформи, саботаж переатестації та залишення на ключових посадах «міліціонерів-перевертнів в погонах», залишення на посаді фігурантів справ Майдану – підозрюваних і обвинувачених, нерозкриті справи нападів на громадських діячів, численні корупційні скандали, пов'язані з ним та його оточенням.

    Громадські організації звертаються до Президента України та президентської фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді з вимогою не давати Арсену Авакову ніяких посад.

    Аваков казав «посмердять і перестануть».

    Не перестануть.

    Київ, 28 серпня, о 19:00, Адміністрація Президента (чи вже Офіс Президента) на Банковій. Акція проти Авакова у новому уряді. Приходьте!

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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