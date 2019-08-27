Чому Арсена Авакова не має бути в новому уряді

Арсен Аваков

Аваков казав «посмердять і перестануть». Не перестануть.

Київ, 28 серпня, о 19:00, Адміністрація Президента (чи вже Офіс Президента) на Банковій. Акція проти Авакова у новому уряді.

Зараз правляча коаліція формує перелік кандидатур в новий уряд. За повідомленнями ЗМІ, крісло віце-прем'єра з силових питань пропонують посісти діючому міністру внутрішніх справ Арсену Авакову – людині, яка є уособленням реваншу старої системи.

Арсен Аваков 5 років очолював Міністерство внутрішніх справ, і всі ці 5 років знущався з країни, відкрито покриваючи убивць та корупціонерів.

Саме на його совісті повний провал поліцейської реформи, саботаж переатестації та залишення на ключових посадах «міліціонерів-перевертнів в погонах», залишення на посаді фігурантів справ Майдану – підозрюваних і обвинувачених, нерозкриті справи нападів на громадських діячів, численні корупційні скандали, пов'язані з ним та його оточенням.

Громадські організації звертаються до Президента України та президентської фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді з вимогою не давати Арсену Авакову ніяких посад.

Аваков казав «посмердять і перестануть».

Не перестануть.

Київ, 28 серпня, о 19:00, Адміністрація Президента (чи вже Офіс Президента) на Банковій. Акція проти Авакова у новому уряді. Приходьте!

Джерело: блог Ігоря Луценка

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