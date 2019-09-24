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    Думки вголос

    ДБР відкрило провадження на Парубія: наступним буде Коломойський?

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Ігор Коломойський - ДБР відкрило провадження на Парубія: наступним буде Коломойський?
    Ігор Коломойський

    Хто оформляв, озброював і фінансував добровольчі батальйони? «Ааа?»(С)

    Коломойському треба занепокоїтися у зв’язку з порушенням кримінального провадження щодо подій у Одесі 2 травня 2014 року, де може фігурувати Парубій.

    Те, що від Одеси до Дніпра 466 км – це не гарантія того, що не виникне аналогічна справа щодо одного з очільників Дніпропетровської ОДА за фактом створення і координування громадських озброєних угруповань, і терор проти політичних опонентів.

    Бо надто багато свідків, що дехто створював і координував. З обтяжуючими обставинами.

    І взагалі, Ігорю Валерійовичу слід визначитися. Якщо то була агресія Росії, то Коломойський – герой-захисник. Якщо ж то була громадянська війна, то він – військовий злочинець і кат власного народу.

    Хто оформляв, озброював і фінансував добровольчі батальйони? «Ааа?»(С)

    А то зараз ходить і робить вигляд, що був тоді не при дєлах.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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