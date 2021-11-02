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    Думки вголос

    Казахстан контролюватиме Facebook?

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В країні почалася розробка законопроєкту про блокування соцмереж та месенджерів - Казахстан контролюватиме Facebook?
    В країні почалася розробка законопроєкту про блокування соцмереж та месенджерів
    ілюстрація з відкритих джерел

    Казахи назвали це першим таким випадком в регіоні, і що це сприятиме протидії «незаконному контенту»

    Цікавий сюжет розгортається між Казахстаном і Фейсбуком. Вчора казахський уряд опублікував заяву (нібито спільну з ФБ), що компанія надала Казахстану прямий і ексклюзивний доступ до «Системи скарг на вміст» (CRS) Facebook, яка може допомогти уряду повідомляти про контент, який може порушувати глобальну політику Facebook щодо вмісту та місцеві закони Казахстану. Та місцеві закони, повторюю.

    Казахи назвали це першим таким випадком в регіоні, і що це прискорить видалення незаконного контенту.

    Перед цим у Казахстані почалася розробка законопроекту про блокування соцмереж та месенджерів, якщо вони не відкриють представництва у країні і не призначать осіб, відповідальних за розгляд скарг на контент.

    Ця заява означала, що корпорація віддала в управління одній з країн інструмент цензури під тиском згорнути її комерційну діяльність.

    Але далі стало ще цікавіше. Підозрюю, що у ФБ злякалися суспільного розголосу. Казахстан багато хто критикує як не надто демократичну країну, котрою править один і той же чоловік з 1989 року – утім, не без певних досягнень у економіці.

    І сьогодні у Цукерберга випустили заяву, що це не зовсім так і мала місце помилка. Ніяких ексклюзивних прав Казахстану ніхто не давав. Мовляв, це уряд сам зробив заяву, ФБ тут ні до чого. Що найцікавіше, речники ФБ прямо не заперечили наявність доступу до CRS у влади Казахстану.

    Підозрюю, що така практика стане поширеною по світу – якщо вже не поширена. Корпорацію цікавить заробляння грошей на юзерах, а цензурування контенту вона готова віддати місцевим князькам – ваші посполиті, самі їх і контролюйте.

    Так що майте на увазі, що у певний момент те, про що ви розмовляєте навіть по месенджерах, опиниться у руках силовиків, навіть якщо ви думаєте, що ви цю інфу видалили.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: пропаганда Казахстан Facebook уряд
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    Казахстан контролюватиме Facebook?