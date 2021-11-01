Визнали «Спутнік V»? Відомий політик обурений російським фейком про Естонію

«Це – інформаційна війна»

Естонія не визнала російську вакцину «Спутник V», а всі новини про протилежне – фейк. Про це в в інтерв'ю «Главкому» розповів голова комітету міжнародних відносин парламенту Естонії Марко Міхкельсон.

«Не визнала. Це фейк! Звідки ви це взяли? Ми визнаємо лише ті вакцини, які визнані європейським відомством. Цей фейк поширений людьми, які хочуть посіяти недовіру до визнаних у всьому світі вакцин. Інформаційна війна», – підкреслив Міхкельсон.

Раніше низка російських ЗМІ повідомила, що Естонія визнала вакцину «Спутник V».

Іноземні дипломати в Росії, щеплені схваленими у світі вакцинами проти коронавірусу, але не визнаними Москвою, не змогли отримати QR-коди. У РФ такі коди видаються лише тим, хто щеплений російським препаратом.

Проблеми в іноземних дипломатів виникли, бо РФ не визнає цифрові ковід-сертифікати Євросоюзу. А в Росії у зв’язку зі сплеском коронавірусу ввели жорсткі карантинні обмеження, при цьому деякі послаблення зроблено людям із російськими QR-кодами.

Нагадаємо, народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич заявив, що його дружина вакцинувалась російською вакциною «Спутник V».

До слова, у Росії в черзі за вакциною «Спутник» сталася бійка.