Напад на активіста Сергія Стерненка - зразок того, що ми втрачаємо Одесу

Активіст Сергій Стерненко

Зараз проукраїнські елементи змушені тікати до Києва, як весною 2014-го тікали патріоти з Донецька

Провідував сьогодні у лікарні Сергія Стерненка, котрий постраждав у Одесі внаслідок нападу двох тітушок.

Провідував у київській лікарні.

А знаєте, чому у київській?

Тому що, як каже Сергій, лікувати його у Одесі відмовилися усі лікарі. З лікарні на вулиці Єврейській його буквально викинули, попри поганий стан.

Чому так відбувається?

Бо ми втрачаємо Одесу.

Чинний президент іде в руслі політики Кучми. Будує феодальну державу, де регіони віддані на поталу тим, хто в обмін на гарантію повної – політичної, правоохоронної, судової - автономії готовий будь-якими, в пергу чергу нелегальними, способами забезпечити голоси на виборах.

Схема Донбасу. Свої судді, свої прокурори, СБУшники, поліція. На Донеччині володів цим всім Ахметов, а в Одесі – Галантерник. Замість Януковича – Труханов.

І до речі, та сама поліція, яку так енергійно реформували активісти. Котрим я казав – перш за все необхідно, щоб ця поліція була лояльна до України, бо у нас зараз війна за Україну. І котрі відмахувалися від мене, казали, що це не головне, аби копи працювали по закону.

Шановні мої активісти, тепер ви мені дзвоните, щоб я допомагав Стерненку. Щось пішло не так – бо не можна поважати закони країни, але при цьому не поважати саму країну. Зараз одеські мусора організували цькування Стерненка на замовлення труханівського ОЗУ, от результат поліцейської «реформи».

Звісно, я буду допомагати Стерненку, бо таких , як він, зараз витравлюють як все українське, як все вороже до їх корупції і небезпечне для їх кримінального бізнесу.

Зараз проукраїнські елементи змушені тікати до Києва, як весною 2014-го тікали патріоти з Донецька, котрий поліція Авакова патрулювала вже разом з «ополчєнцами».

Нові антикорупційні органи прекрасно інтегрувалися в одвічний феодальний український порядок. Що б не робив Труханов – афери з аеропортом, нищення літнього театру, дерибан землі – чомусь нічого йому не загрожує. Домовився з усіма «органами» - старими і новими.

Ось, власне, підсумки чотирьохрічного царювання.

***

За кілька місяців у країні зміниться влада. Одним із найперших завдань буде ліквідувати феодальні сепаратистські анклави, поставити там правоохоронців, котрі придушать російську агентурну мережу, приборкають місцеві організовані злочинні угруповання.

PS Сергій почувається бадьоро, хоча йому ще доведеться пройти через складні медичні процедури.

Джерело: блог Ігора Луценка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»