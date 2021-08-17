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    Прокуратура підозрює столичних посадовців у розкраданні коштів на ремонті дитсадків

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    Обшуки проходять на комунальному підприємстві &laquo;Житлоінвестбуд-УКБ&raquo; - Прокуратура підозрює столичних посадовців у розкраданні коштів на ремонті дитсадків

    Обшуки проходять на комунальному підприємстві «Житлоінвестбуд-УКБ»

    Фото: Київська міська прокуратура

    Правоохоронці повідомили про розкриття схеми на 30 млн грн

    Київська міська прокуратура заявляє про викриття схеми розтрати коштів службовими особами комунального підприємства «Житлоінвестбуд-УКБ» за участі суб’єктів господарювання під час проведення робіт з капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, розташованих на території Печерського, Оболонського, Солом’янського та Дарницького районів столиці. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2019 року між КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та рядом юридичних осіб за результатами процедури публічних закупівель укладено ряд договорів підряду на проведення робіт з капітального ремонту дошкільних начальних закладів, розташованих на території Києва, на загальну суму близько 120 млн грн.

    За даними правоохоронців, вищевказані роботи виконані підрядниками не в повному обсязі та за значно завищеними цінами, а бюджетні кошти у сумі близько 30 млн грн, отримані за нібито виконані роботи, спрямовуються на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Крім того, встановлено, що ряд переможців закупівель є пов’язаними між собою особами.

    У вівторок, 17 серпня, в межах кримінального провадження прокурорами спільно зі слідчими поліції за оперативного супроводу ГУ СБУ в Києві та Київській області проводяться обшуки у приміщенні комунального підприємства «Житлоінвестбуд-УКБ» та за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання та вилучення первинних фінансових документів та інших речових доказів, які мають доказове значення для слідства.

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    Прокуратура підозрює столичних посадовців у розкраданні коштів на ремонті дитсадків
    Прокуратура підозрює столичних посадовців у розкраданні коштів на ремонті дитсадків
    Прокуратура підозрює столичних посадовців у розкраданні коштів на ремонті дитсадків
    Прокуратура підозрює столичних посадовців у розкраданні коштів на ремонті дитсадків

    Нагадаємо, столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

    Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

    Так, 17 серпня відбуваються обшуки у приміщеннях комунального підприємства «Київкомунсервіс».

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    Теги: обшук прокуратура Київ кримінал ремонт КМДА
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    Прокуратура підозрює столичних посадовців у розкраданні коштів на ремонті дитсадків