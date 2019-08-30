Тепер за терор ментів проти українців особисто відповідає кожен, хто голосував за Авакова

Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Ігор Луценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прикро, що смерті і рани багатьох співгромадян, а потім масштабні акції не значать нічого для тих, хто зараз підтримав Авакова

Це голосування виявило неприємну річ. Серед тих, хто проголосував (а там 95% від СН плюс група мажоритарників) на жаль, немає розуміння, яку роль відіграє поліція у житті країни.

Вони не зрозуміли, що у більшості випадків нападів з убивствами і каліченням людей з активною громадянською позицією була задіяна поліція. На усіх етапах - від підготовки і до подальшого покривання.

Тобто десятки нападів по всій країні, замовні убивства - вони не були б можливі, якби кожен окремий міліцейський/поліцейський начальник знав, що йому це не зійде з рук.

Але воно сходило у 100 відсотків випадків. Бо Аваков своїх захищає. «Повоняють і перестануть».

Прикро, що смерті і рани багатьох співгромадян, а потім масштабні акції не значать нічого для тих, хто зараз підтримав Авакова.

Аваков перекреслює все.

Економічна теорія безжально пророкує невдачу будь-яких реформ, якщо у країні не захищені життя та власність людини.

А вони тим більше незахищені, коли поліція є суб'єктом нападу на життя та власність.

Тому дуже помиляються ті, хто думає, що проблема Авакова - це проблема вузької правоохоронної сфери, а відтак, група активістів, котрі так не люблять вічно міністра внутрішніх справ - куплені або навіжені.

Тепер за терор мусорів проти власного населення особисто відповідає кожен, хто голосував за.

А суспільству зараз до.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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