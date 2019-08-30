Тепер за терор ментів проти українців особисто відповідає кожен, хто голосував за Авакова
Прикро, що смерті і рани багатьох співгромадян, а потім масштабні акції не значать нічого для тих, хто зараз підтримав Авакова
Це голосування виявило неприємну річ. Серед тих, хто проголосував (а там 95% від СН плюс група мажоритарників) на жаль, немає розуміння, яку роль відіграє поліція у житті країни.
Вони не зрозуміли, що у більшості випадків нападів з убивствами і каліченням людей з активною громадянською позицією була задіяна поліція. На усіх етапах - від підготовки і до подальшого покривання.
Тобто десятки нападів по всій країні, замовні убивства - вони не були б можливі, якби кожен окремий міліцейський/поліцейський начальник знав, що йому це не зійде з рук.
Але воно сходило у 100 відсотків випадків. Бо Аваков своїх захищає. «Повоняють і перестануть».
Прикро, що смерті і рани багатьох співгромадян, а потім масштабні акції не значать нічого для тих, хто зараз підтримав Авакова.
Аваков перекреслює все.
Економічна теорія безжально пророкує невдачу будь-яких реформ, якщо у країні не захищені життя та власність людини.
А вони тим більше незахищені, коли поліція є суб'єктом нападу на життя та власність.
Тому дуже помиляються ті, хто думає, що проблема Авакова - це проблема вузької правоохоронної сфери, а відтак, група активістів, котрі так не люблять вічно міністра внутрішніх справ - куплені або навіжені.
Тепер за терор мусорів проти власного населення особисто відповідає кожен, хто голосував за.
А суспільству зараз до.
Джерело: блог Ігоря Луценка