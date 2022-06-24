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    Думки вголос

    Українські поля на лінії фронту – пам'ятники наївності

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

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    Чи доживе до осені праця сіячів? - Українські поля на лінії фронту – пам'ятники наївності
    Чи доживе до осені праця сіячів?
    фото: Ігор Луценко/facebook

    Попри обстріли, українці продовжують вирощувати новий урожай

    Воєнне літо у розпалі. По нашій, відносно тихій ділянці фронту – обстріли. Б'ють туди, де була техніка, і де вона буде, б'ють по піхоті, нищачи вразливі автівки, розносять посадки, розчахують дерева, зривають вибухами листя.

    Зрідка випадкова міна обсипає нас землею; ми клянемо ворожих артилеристів і чекаємо на паузи у їх роботі.

    Поля наші – космічне чудо, дзеркало для сонця.

    Тиша і прадавній спокій під наглядом курганів; стебел в них більше, ніж зір у галактиці, і кожне стебло є неповторне: кілька колосків, багато зерен.

    На поверхні ланів живуть хвилі-візернуки, повільно мандрують полями від краю до краю.

    У хвилини затишшя я гладжу поля по колоскам, як пухнастих тварин.

    Міни перемелюють зерна з пилом, «град» дає дзвінкі ляпаси, і – простіть нас, поля! – людські машини ріжуть коліями, по своїй смертельній потребі.

    Чи доживуть до осені ці пам'ятники наївності сіячів? Чи не щезнуть колоскові галактики у вогні, чи не підуть димами в небо?

    Джерело: блог Ігоря Луценка

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    Теги: росія окупанти війна українці Україна урожай окупація літо #stoprussia міни
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    Українські поля на лінії фронту – пам'ятники наївності