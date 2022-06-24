Росія почала військові маневри поруч із країнами Балтії

Війська РФ відпрацьовують десантування у Калінінградській області

Балтійський флот Росії розпочав навчання з десантуванням морської піхоти у Калінінградській області. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що морська піхота та спецназ Балтійського флоту РФ розпочали навчання на полігоні в Калінінградській області, в рамках якої відпрацьовують десантування та ураження комунікацій умовного супротивника.

У прес-службі флоту повідомили, що протягом наступних семи днів російські військовослужбовці зроблять близько 150 стрибків у повному бойовому спорядженні з транспортно-бойових вертольотів Мі-8 морської авіації, після яких виконуватимуть «завдання на землі».

Також війська держави-агресора у рамках навчань займатимуться «відточуванням навичок захоплення полонених, веденням розвідувальних дозорів, способами виведення з ладу комунікацій умовного противника, застосуванням системи «ГЛОНАСС», а також нових станцій ближньої розвідки та переносних засобів наземної розвідки».

Додамо, що Росія лише нещодавно проводила інші навчання у Калінінградській області. Навчання Балтійського флоту тривати з 9 по 19 червня.

У рамках цих навчань було залучено до 60 надводних бойових кораблів, катерів і суден забезпечення, у тому числі, сторожові кораблі та корвети, малі ракетні кораблі та ракетні катери, малі протичовнові кораблі, базові та рейдові тральщики, а також малі десантні кораблі на повітряній подушці та швидко, суду матеріально-технічного забезпечення.

Крім того, в маневрах було задіяно близько 10 тисяч військовослужбовців, близько 45 літаків та гелікоптерів, а також до 2 000 одиниць бойової та спеціальної техніки.

Офіційно ціль маневрів така – «підвищення рівня готовності органів військового управління Балтійського флоту, вдосконалення взаємодії, морського та польового вишколу екіпажів кораблів та особового складу берегових військ флоту, а також отримання практики командуванням та штабами в управлінні силами».

Нагадаємо, наразі розгортається конфлікт між Росією та Литвою через транспортну блокаду Калінінградської області. 17 червня губернатор російського регіону Антон Аліханов заявив про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Калінінграда. Там соратник Путіна запланував провести нараду з національної безпеки на північному заході Росії.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

Захарова назвала дії Литви «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».

Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до Калінінграда і на вантажний автомобільний транзит.