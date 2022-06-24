Рашисти можуть атакувати Україну одночасно 32 ракетами, – Генштаб

У Чорному морі зафіксовано чотири кораблі, які несуть крилаті ракети

Росія може вдарити по Україні одночасно 32 ракетами «Калібр». Загалом у Чорному морі зафіксовано чотири кораблі, які є носіями таких ракет. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу.

«Станом на ранок в акваторії Чорного моря ідентифіковано чотири кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу «Калібр». Можливий одночасний сумарний ракетний залп до 32 ракет», – сказав Мотузяник.

Речник зазначив, що агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. Кораблі Чорноморського флоту Росії ізолюють район ведення бойових дій та намагаються вести розвідку.

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі поблизу берегів України корабельне угруповання ворожих сил складає п’ять ракетних кораблів, три ВДК та підводний човен. Вони несуть загрозу ракетного удару 44 крилатими ракетами.

Нагадаємо, повномасштабна війна Росії проти України триває вже чотири місяці. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

За цей час українські військові знищили 34 530 окупантів та 1507 танків.