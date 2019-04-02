  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Луценко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Вибори президента - завжди трагедія

    • Ігор Луценко

      Народний депутат, «Батьківщина»

    • Розсилка
    Вибори президента - завжди трагедія

    Віддаючи майбутнє одній людині на 5 років – означає для багатьох строк ув’язнення їх мрій на 5 років

    Вибори президента, як не крути – трагедія. Бо переможець забирає все, бо будь-яка людина недосконала, а будь-яка ідеологія, коли потрапляє у кислотний розчин передвиборів, перетворюється на огидне спрощення.

    Перемножте огидне спрощення на недосконалість окремої персони – і вийде президентаріат у всій своїй відразі.

    Віддаючи майбутнє одній людині на 5 років – означає для багатьох строк ув’язнення їх мрій на 5 років.

    5 років у короткому і плинному житті українця – надто багато, незрівнянно більше, ніж 5 американських чи німецьких роки.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.23%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.91%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.69%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.92%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.03%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.16%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.63%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Тому вибори президента – завжди травматичний процес. І ті, хто слабий, відчувають щоразу розпач, більш сильні організуються і вбудовуються в deep state, приховану В-країну, котру не зачіпають політичні зміни і навіть повстання на кшталт минулого Майдану. Ви ж звернули, мабуть, увагу, що ніхто з попередніх , з часу Кучми, і аж нинішніх топ-чиновників не сів, а акціонери найбільших підприємств ті самі.

    Як уникнути трагедії вузького вибору зараз? За ці три тижні, коли ми, виборці, ще щось значимо, коли у нас є на руках у кожного своя золотенька акція, котра в 24-00 21 квітня перетвориться на гарбуза?

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    вибори
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Микола Сунгуровський
    Микола Сунгуровський

    Директор військових програм Центру Разумкова

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Аркадій Бабченко
    Аркадій Бабченко

    Журналіст

    Юрій Луканов
    Юрій Луканов

    Журналіст

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ