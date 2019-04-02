Вибори президента - завжди трагедія

Віддаючи майбутнє одній людині на 5 років – означає для багатьох строк ув’язнення їх мрій на 5 років

Вибори президента, як не крути – трагедія. Бо переможець забирає все, бо будь-яка людина недосконала, а будь-яка ідеологія, коли потрапляє у кислотний розчин передвиборів, перетворюється на огидне спрощення.

Перемножте огидне спрощення на недосконалість окремої персони – і вийде президентаріат у всій своїй відразі.

Віддаючи майбутнє одній людині на 5 років – означає для багатьох строк ув’язнення їх мрій на 5 років.

5 років у короткому і плинному житті українця – надто багато, незрівнянно більше, ніж 5 американських чи німецьких роки. Вибори Президента України 2019 ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Тому вибори президента – завжди травматичний процес. І ті, хто слабий, відчувають щоразу розпач, більш сильні організуються і вбудовуються в deep state, приховану В-країну, котру не зачіпають політичні зміни і навіть повстання на кшталт минулого Майдану. Ви ж звернули, мабуть, увагу, що ніхто з попередніх , з часу Кучми, і аж нинішніх топ-чиновників не сів, а акціонери найбільших підприємств ті самі. Як уникнути трагедії вузького вибору зараз? За ці три тижні, коли ми, виборці, ще щось значимо, коли у нас є на руках у кожного своя золотенька акція, котра в 24-00 21 квітня перетвориться на гарбуза?

Джерело: блог Ігоря Луценка

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