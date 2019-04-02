Вибори президента - завжди трагедія
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Розсилка
Віддаючи майбутнє одній людині на 5 років – означає для багатьох строк ув’язнення їх мрій на 5 років
Вибори президента, як не крути – трагедія. Бо переможець забирає все, бо будь-яка людина недосконала, а будь-яка ідеологія, коли потрапляє у кислотний розчин передвиборів, перетворюється на огидне спрощення.
Перемножте огидне спрощення на недосконалість окремої персони – і вийде президентаріат у всій своїй відразі.
Віддаючи майбутнє одній людині на 5 років – означає для багатьох строк ув’язнення їх мрій на 5 років.
5 років у короткому і плинному житті українця – надто багато, незрівнянно більше, ніж 5 американських чи німецьких роки.
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Зеленський Володимир Олександрович30.23%
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Порошенко Петро Олексійович15.91%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.39%
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Бойко Юрій Анатолійович11.69%
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Гриценко Анатолій Степанович6.92%
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Смешко Ігор Петрович6.03%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.16%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.63%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Тому вибори президента – завжди травматичний процес. І ті, хто слабий, відчувають щоразу розпач, більш сильні організуються і вбудовуються в deep state, приховану В-країну, котру не зачіпають політичні зміни і навіть повстання на кшталт минулого Майдану. Ви ж звернули, мабуть, увагу, що ніхто з попередніх , з часу Кучми, і аж нинішніх топ-чиновників не сів, а акціонери найбільших підприємств ті самі.
Як уникнути трагедії вузького вибору зараз? За ці три тижні, коли ми, виборці, ще щось значимо, коли у нас є на руках у кожного своя золотенька акція, котра в 24-00 21 квітня перетвориться на гарбуза?
Джерело: блог Ігоря Луценка