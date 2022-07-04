«Замикають Путіна в лещата». Боррель заявив про успіх санкцій

Антиросійські санкції є ефективними, вони обмежили можливості Москви в багатьох важливих секторах економіки

Санкції Євросоюзу вже дуже б'ють по президентові Росії Володимиру Путіну і його оточенню, і їхній вплив на російську економіку надалі посилюватиметься. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у своїй колонці.

Дипломат зазначив, що до кінця 2022 року ЄС скоротить імпорт російської нафти на 90%, також активно знижується постачання газу із РФ. За словами політика, такі рішення звільнять Європу від залежності перед агресією Володимира Путіна.



«Імовірно, він (Путін) вважав, що Європа не наважиться піти шляхом санкцій через свою енергетичну залежність. Серед багатьох помилок у судженнях, допущених російським режимом у цьому конфлікті, це посідає не останнє місце», – підкреслив він.



Боррель нагадав, що антиросійські заходи обмежили можливості Москви у виробництві високоточних ракет, вплинули на можливість підтримувати повітряне сполучення. Майже всі іноземні автовиробники вирішили вивести із країни свій бізнес. Нафтова галузь РФ страждає як від відходу іноземних операторів, так і від складності доступу до передових технологій, таких як буріння. Водночас альтернативи, які заради порятунку російської економіки може запропонувати Китай, є обмеженими, особливо на рахунок високотехнологічної продукції.



Глава європейської дипломатії запевнив, що режим Путіна поступово «затискається в лещатах» санкцій.

Також, як зазначив Боррель, на Росії лежить відповідальність за продовольчу кризу в третіх країнах, особливо в Африці, бо РФ блокує вивезення українського зерна.

«Справжньою відповіддю на труднощі, що виникають на світових ринках енергії та продовольства, є припинення війни... Повага до територіальної цілісності держав і незастосування сили не є виключно західними чи європейськими принципами. Це засади всього міжнародного права. Росія їх натхненно розтоптує», – вказав він.



Дипломат також наголосив, що ЄС не хоче воювати з Росією і що за основу відповіді на вторгнення в Україну взято економічні санкції.



«Вони починають даватися взнаки, і в найближчі місяці ефект тільки більшатиме», – заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ.

Нагадаємо, раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем майбутні кроки України на шляху до ЄС, а також підготовку сьомого пакета санкцій проти РФ.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ потрібен якнайшвидше.

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