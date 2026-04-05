Ігор Луценко Військовослужбовець ЗСУ, громадський активіст

Україна в Лівії. Новий фронт проти РФ у Середземному морі?

Присутність України у Лівії – крок до зупинки РФ у Африці

Неймовірно красиву інформацію оприлюднив французький державний мовник RFI. Їх дані такі, що кілька років тому в них мало б хто б повірив.

Французи кажуть, що в українців уже є мінімум дві (!) військових бази у Лівії. Одна – поруч з американським командуванням у Африці та британським розвідувальним центром. Друга – безпосередньо на узбережжі Середземного моря.

RFI каже, що це з лівійського берега українці запустили свою Магуру по російському газовому танкеру 4 березня, і нібито там знищили високопоставленого російського ГРУшника Андрія Авер'янова (що не підтверджено), а судно вивели з ладу (що точно).

Співробітництво між Україною і Лівією цілком офіційне. Українці навчають лівійців керувати дронами. В обмін на надання їм можливості вести операції проти РФ. Якщо це правда, то це привід радіти і пишатися.

Відкрийте Google-карту, знайдіть Триполі і проведіть радіус у 800 км. Саме стільки заявлений радіус дії морського дрона Магура. Цей радіус з лихвою дістає до Італії. Але не можна виключати, що середземноморська версія Магури (якщо така є) може дістати і до Суецького каналу.

Це означає, що Середземне море принаймні частково може виявитися нашим вогневим контролем. Пройти росіянам чи їх союзникам з його західної частини до Босфорської протоки і назад повз наших солдатів там буде проблематично.

Так само знак питання виростає над маршрутом експорту нафти і краденого збіжжя з контрольованих РФ чорноморських портів у Індійський океан, де на московську сировину чекають найбільші їх «друзі» – Китай та Індія.

Війну на виснаження, яку веде проти нас ерефія, неможливо виграти без зупинки ворожого нафтогазового експорту. Вони з нинішніми цінами здатні заробляти до пів мільярда доларів на день (!). Тож це фінансування війни треба припиняти усіма можливими способами в усіх можливих місцях.

Наша гіпотетична присутність у Лівії – крок до зупинки РФ у Африці, звідки Москва тягне до себе кошти і найманців для продовження війни проти нас. Лівію, розколоту громадянською війною, росіяни намагаються перетворити на свою базу для підскоку в Африку. Вибити їх звідти – означає відрізати їх від цього континенту.

Словом, дуже сильно хочеться вірити, що французам злили правдиву інфу. Сподіваюся, далі ми продовжимо у тому ж дусі і гратимемо проти агресора в усіх для нього незручних локаціях. Цікаво, про які наступні географічні назви ми почуємо?

Від себе додам, що палко мрію послужити у Лівії, бо обожнюю Середземне море, пам’ятки і усі види корисного туризму.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Ігор Луценко

Україна в Лівії. Новий фронт проти РФ у Середземному морі?
Україна в Лівії. Новий фронт проти РФ у Середземному морі?
