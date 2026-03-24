Ігор Луценко Військовослужбовець ЗСУ, громадський активіст

Сили РФ вичерпуються

Найголовніше для нас – вистояти поки хвиля болю, безсилля та зневіри прониже жили великої імперії

Росіянам все ясніше , що їх поразка цілком реальна.

Їх наступ буксує. Захоплені квадратні кілометри уже не тішать дурників. Бо нема вже захоплених кілометрів. А втрати не зменшуються, а втрати ростуть.

Блогери скиглять.

От, приміром, візьмем нещодавні тези Ходаковського – колись українця, а потім багаторічного польового командира військ РФ.

Він пише, що-перше, величезна, озброєна до зубів і багата Росія ніяк не може здобути перевагу в бою над нами. «Ні наявність гіперзвуку, ні здатність самим виробляти всю номенклатуру класичної військової техніки, ні відсутність залежності від постачання ПММ, ні фінансова незалежність, ні переважаючий мобілізаційний ресурс (! – знак оклику від мене) критично не впливають сьогодні на стан справ на фронті».

Друге. Ходаковський висловлює сумнів, що у війні на виснаження Україна виснажиться першою. Натякає, що може так статися, що першою якраз надірветься Московщина, через неназвані «внутрєнніє процеси».

Третє. Ходаковський каже, що виграє той, хто вибудує більш швидкий темп адаптації технологій до потреб сучасної війни. Знову-таки, з натяком, що в РФ цей темп недостатній.

І наостанок, закликає знищити супутники Старлінка.

Радо погоджуюся з оцінками цього зрадника.

Сили РФ вичерпуються. Переваги, колись беззаперечні, тануть у новій технологічній реальності.

Не так уже зараз і важливо, скільки у Москви бронетехніки чи живої сили. Дрони побачать і знищать усе це, фпв та бомберів у нас вистачить.

Оператори сидять не тільки по посадках, але і по підвалах будівель у тилових містах, і звідти дистанційно бомблять ворога. Старлінк працює!

Мобілізують ще мільйон – знищимо і мільйон.

Нам головне – протриматися, впертися ногами в землю, дочекатися, поки хвиля болю, безсилля і зневіри розповсюдиться по жилах великої імперії.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Читайте також

Особливу активність ворог проявляє в районі Часового Яру, звідки збільшує кількість ударів дронами по українських позиціях
Росія розпочала новий масштабний наступ на Донеччині: оцінка ISW
22 березня, 15:15
Подальші кроки Вашингтона залежатимуть від розвитку подій у регіоні
США не відправлятимуть війська на Близький Схід
19 березня, 19:10
Трамп намагається домогтися відставки лідера Куби
США тиснуть на лідера Куби, щоб він залишив посаду: деталі
17 березня, 13:53
Пошкоджено будинки унаслідок атаки РФ
Росія атакувала Запоріжжя: є загибла
16 березня, 11:22
Володимир Зеленський висловив співчуття лідеру Об'єднаних Арабських Еміратів
Зеленський обговорив із президентом ОАЕ удари Ірану
3 березня, 13:40
США закликали американців терміново виїхати з країн Близького Сходу
США закликали американців терміново виїхати з країн Близького Сходу
3 березня, 08:09
Як ліквідація Хаменеї вдарить по Росії
Крах іранської теократії: як падіння союзника вдарить по Кремлю
2 березня, 12:32
The Telegraph: Війна в Україні сформувала покоління дітей із травмами
The Telegraph: Війна в Україні сформувала покоління дітей із травмами
28 лютого, 04:29
Пьотр Лукасевич згадав події минулого року, коли 19 російських дронів залетіли у повітряний простір Польщі
Польський дипломат розказав, які висновки Варшава зробила з минулорічного дронового удару Росії
26 лютого, 13:18

Ігор Луценко

Сили РФ вичерпуються
Сили РФ вичерпуються
Житомирська енергетична аномалія
Житомирська енергетична аномалія
Брехня Путіна штовхає Росію до краху
Брехня Путіна штовхає Росію до краху
Україна може виграти цю війну
Україна може виграти цю війну
Лице російського солдата – лице реальності, або Чому мир ще не близько
Лице російського солдата – лице реальності, або Чому мир ще не близько
Польща після атаки. Унікальне вікно можливостей для України. Лік іде на години
Польща після атаки. Унікальне вікно можливостей для України. Лік іде на години

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
22 березня, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
22 березня, 15:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
