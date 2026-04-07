Співавтор геноциду українців визнав: авантюра Путіна зайшла в тупик

Костянтин Малофєєв і його роль у війні під тінню Путіна

Воєнна авантюра Кремля прямує до невдачі

3 квітня російський «православний» олігарх Костянтин Малофєєв оприлюднив заклик нанести по Україні ядерний удар. Цей послідовник російської церкви усе продумав.

Українців, котрих він називає «росіянами», хоче спочатку попередити, а потім розбомбити атомними зарядами визначеної потужності, далі вішати і розстрілювати публічно. А в наступні десятиліття – примусити дякувати за бомбардування і страти.

Попри весь цей люджерський пафос – цей матеріал не що інше, як істерика і тривога. Малофєєв, автор геноциду українців, визнав, що його справа зайшла в глухий кут, і п’ятою точкою відчуває, що навколо нього згущаються хмари.

Нагадаю, саме Малофєєв фінансував початок російського вторгнення на Донбас. Гіркін, крім усього – його найманець та ідеологічний побратим. Гіркіна Малофєєв хвалив за убивства українців, про що є перехоплення дзвінків.

Так от, ця вся заварена Малофєєвим кривава каша щось уже погано йому смакує. Двічі (!) він згадує у своїй публікації Штілермана, засновника української компанії FirePoint. Мовляв, Шітлерман сконструював або от-от сконструює ракети, котрі стануть дзеркальною відповіддю на російський ракетний потенціал. Власне, остання (перед атомною бомбою) військова перевага РФ над нами ось-ось щезне.

Малофєєв трактує це як факт, котрий свідчить про те, що російська агресія застрягла і тепер сама його батьківщина – у небезпеці тотальних ударів. Тому – ядерка і тільки ядерка, вважає цей «християнин» і патріот.

Слід визнати обґрунтованість настрою недолюдка. Нинішня РФ нездатна здолати Україну звичайним військовим шляхом. Це вже зрозуміло навіть найтемнішому зет-блогеру.

У РФ не вистачає людей, уже знову почалася мобілізація, поки що прихована. Від якої буде, сподіваємося, більше шкоди Москві, аніж користі. Бо хоча і пересічні росіяни хочуть бачити нас у домовині, але не настільки сильно, щоб самим у цю домовину потрапити.

Інтернет відключають, і це єднає у невдоволенні як глибинний народ, так і турбопатріотів. Грошей гасити пожежу протестних настроїв все менше, Усть-Луга горить щоночі і не експортує належні обсяги. Фронт стоїть, хоча росіяни витрачають на штурми своїх солдатів більше, ніж мобілізовують. Воєнна авантюра прямує до невдачі.

А далі маячить політична криза. І, хто знає, може наступники із великим задоволенням розділять між собою статки Малофєєва, а самого ініціативного бузувіра відішлють «Новою поштою» в Гаагу або навіть у Київ. Того він зараз і закликає до негайного ядерного апокаліпсиса.