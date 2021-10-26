Бюджетні установи ризикують залишитись без опалення

Станом на зараз в Україні 12,5 тис. бюджетних установ, що зобов'язані укласти договори, – аби їм увімкнули опалення

Що у нас з опалювальним сезоном для шкіл, садочків та лікарень? Майже місяць тому урочисто та весело Уряд, Нафтогаз і місцева влада підписали Меморандум про непідвищення тарифів на опалення цієї зими. Що далі?

А далі маємо сумну реальність. 12,5 тис. бюджетних установ – лікарні, школи, дитсадки, дитячі будинки, військові частини – мають терміново подати заявки на підписання договорів про постачання газу на опалення. Інакше буде холодно. Адже останні місяці постачальники масово розривали з ними договори на постачання за старими, вже неринковими цінами.

У сумнозвісному Меморандумі Уряд та Нафтогаз обіцяли закупівельні ціни – 16,55 грн за кубометр. На практиці, ще тиждень тому, – ціни у 2-3 рази вищі – по 30-45 грн за кубометр. Уявляєте, обіцяють військовій частині чи дитячому будинку одну ціну за тепло – а по факту доводиться втричі дорожче?

Це означає сотні тисяч, а іноді – мільйони гривень переплат для бюджетних установ. І ці гроші звідкись потрібно дістати. Тому вони мають переукласти договори з Нафтогазом, аби отримати обіцяну ціну газу.

Станом на зараз в Україні 12,5 тис. бюджетних установ, що зобов'язані укласти договори, – аби їм увімкнули опалення. На сайті Прозорро висять 500 сторінок із щонайменше 20 заявками на укладання договору про постачання газу на кожній. Це шалена кількість досі неукладених договорів та фактична ознака відсутності опалення або просто зараз, або у найближчій перспективі для мільйонів дітей, хворих, військовослужбовців, старших людей.

Лише 225 (!) угод уклав Нафтогаз із бюджетними установами за цей місяць – це 2% від потрібних 12,5 тис. Вкрай низький показник ефективності уряду та президента у підготовці до опалювального сезону.

Подано було 2,5 тис. заявок, тобто 10 тис. установ заявки ще навіть не відправили. Чому так? Уряд дуже пізно прокинувся і запізно оприлюднив рекомендації. Ну нереально школі чи лікарні за лічені дні оформити заявку на укладання договору на опалення, ще й не наробити помилок. Так само Нафтогаз не зможе за лічені дні обробити тисячі таких заявок і укласти тисячі договорів зі школами та лікарнями.

Укладати Меморандум для уникнення кризи опалювального сезону за 2 (!) тижні до його початку – це дуже схоже на знущання і дуже близько до злочинної бездіяльності. Цікаво, за скільки почали готувати урочисту церемонію підписання цього документа. Не здивуюся, якщо навіть раніше, ніж за 2 тижні до самої події. Тоді це не про забезпечення опалення – це про шоубізнес.

І ось тепер міста масово вводять надзвичайний стан, бо неспроможні нормально увійти в опалювальний сезон. В цей час центральна влада робить покерфейс і вдає, що все нормально. Але надзвичайний стан – це протилежність нормальному. У нас все дуже ненормально. І з цим потрібно було давати раду не за два тижні до дедлайну, а на кілька місяців раніше. З літа всі говорили про газову кризу, але виявляється – це був не привід підготуватися до опалювального сезону, це була спроба просто заповнити паузу в розмові.

Джерело: блог Інни Совсун

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