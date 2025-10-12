Як пережити цю зиму: головні поради

Треба розуміти, що ситуація з електрикою та газом може бути нестабільною

До якої зими готуватися українцям?

Росіяни добряче обстріляли енергетичну систему України. Це був натяк, тест-драйв, як вони діятимуть далі. То ж до якої зими нам готуватися?

Перший висновок: цього року ворог – на відміну від минулого, коли й зима була тепла, і ми якось проскочили – планує знищувати українську енергетику. Наскільки вона захищена?

На частині об'єктів «Укренерго» дійсно є спеціальні укриття. Але рівень захисту критичних енергетичних об'єктів залежить від рівня атак. Десяток балістичних ракет – жодна підстанція не витримає. Зараз Росія б'є також по підстанціях, за які відповідають обленерго, вони менш укріплені.

Ну і важко уявити, що можна було побудувати на прифронтових територіях: Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, щоб закрити ці об'єкти від таких масштабних атак. А, наприклад, територія ТЕС, ТЕЦ чи ГЕС настільки гігантська, що її може захистити лише ППО, дуже багато ППО. Якби енергетична система будь-якої іншої країни Європи зіткнулася з таким рівнем терору, я не знаю, наскільки ефективно вони б йому протидіяли.

Але цього разу проблема не лише в електриці, Росія обстрілює не тільки ТЕЦ, ТЕС, ГЕС, підстанції та систему передач. Вона цілить по місцях видобутку газу. І це погано, тому що на об'єктах газовидобутку не підготовлено нічого. Можна було зробити бодай запас критичного обладнання. Основний видобуток газу у нас зосереджений на Харківщині, поблизу лінії фронту. З квітня 2023 «Нафтогаз», який за це відповідав, очолював Олексій Чернишов. Мабуть, за особливі успіхи на посаді його пізніше призначили віцепрем'єром.

Можна говорити, що у бюджеті немає грошей, але ж про захист газових родовищ ми досі не говорили навіть з іноземними партнерами. У попередні роки уряд був зосереджений лише на електроенергії. Звісно, певна його кількість закачана в сховища, але цього може бути недостатньо.

Ну і захистити газотранспортну систему – це питання пріоритетів. Це дуже нерозумно – виділяти гроші на «тисячу Зеленського», підвищення стипендій, національний кешбек, чекапи здоров'я для людей 40+, а потім залишити їх без газу й опалення та змушувати дертися на 20-й поверх без ліфта. Я вже мовчу про наполеонівські плани добудувати Хмельницьку АЕС і вгатити туди сотні мільярдів.

І мені дуже не хочеться припускати, що Офіс президента думав, що захищати енергетику більше не потрібно, адже буде перемир'я, домовленості, вибори, – краще почати сіяти гречку. Знаєте, політичні пріоритети – це не те, про що роблять заяви. Це те – на що виділяють гроші.

Що робити громадянам? Панікувати не варто, але треба розуміти, що ситуація з електрикою та газом може бути нестабільною. Звісно, картина у різних містах дуже залежить від мера та місцевої влади. У великих містах важко може бути мешканцям поверхів вище 15-го. Маломобільним людям, батькам з дітьми, старшим людям, які змушені спускатися й підніматися на високий поверх. Ще є час спитати своє ОСББ, свою керуючу компанію, чи реально встановити генератор, щоб працювали хоча б ліфти й вода.

Подумати, чи можна утеплити квартиру, чи не випускають вікна тепло назовні. Але так само варто подбати про туристичні газові пальники, спальники, термобілизну, теплий одяг і додаткові ковдри, зокрема з підігрівом від павербанків. Та й самі павербанки, запас свічок, сірників, батарейок і ліхтариків варто оновити. Все те, що ми проходили позаминулої зими, але також варто тримати у голові можливі проблеми з газом.

Але насамкінець дуже важливо усвідомлювати – коли росіяни не можуть досягти вирішальних успіхів на фронті – вони б'ють по цивільних і намагаються розхитати тил.

Давайте зробимо все, щоб не подарувати їм такої приємності – а подбаємо про себе, про тих, хто поруч, і будемо пам'ятати, що військовим на фронті у рази тяжче.