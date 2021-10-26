Чи зростатимуть тарифи на розподіл газу. НКРЕКП зробила термінову заяву

Нацкомісія наголосила, що затверджує не бажані тарифи і не наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зробила заяву щодо можливого зростання тарифів на розподіл газу. Про це повідомляється на сайті регулятора.

«Повідомлення про підвищення тарифів на розподіл природного газу, які тиражуються у засобах масової інформації, не відповідають дійсності»,– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з чинним законодавством, тарифи на послуги розподілу природного газу на наступний рік затверджуються НКРЕКП щорічно, як правило – у грудні попереднього року. Тож жодних рішень про затвердження таких тарифів на наступний рік не ухвалювалось.

«За оперативними узагальненими розрахунками, навіть гіпотетичне корегування тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік в середньому по Україні не має перевищувати рамки інфляційних процесів», – зазначає регулятор.

Наміри окремих операторів газорозподільних мереж (облгазів) надзвичайно суттєво підвищити тарифи на розподіл природного газу не означають, що такі наміри можуть бути реалізовані, вважає регулятор.

За інформацією пресслужби, у проєктах розрахунків, які публікуються операторами газорозподільчих мереж (облгазів) на своїх офіційних сайтах в жовтні цього року, пропонується зростання тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік від 61% (ВАТ «Кіровоградгаз») до 443% (АТ «Луганськгаз»). Оператори пояснюють такі проєкти розрахунків здебільшого різким зростанням ринкової ціни природного газу.

«НКРЕКП затверджує не бажані тарифи і не наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи, які відповідають інтересам усіх учасників ринку природного газу, а головне – інтересам споживачів», – повідомив регулятор.

Зазначається, що обґрунтованість усіх проєктів розрахунків, наданих до НКРЕКП, буде ретельно перевірена. Досвід минулих років свідчить, що тарифи на розподіл природного газу затверджуються у розмірах, які значно нижче, ніж попередньо розраховані операторами газорозподільчих мереж (облгазів).

«Наявні у ЗМІ повідомлення про нібито зростання тарифів на розподіл природного газу є неправдивими. Оприлюднені наміри операторів газорозподільчих мереж (облгазів) свідчать лише про те, що НКРЕКП змушена буде особливо уважно проаналізувати їх на предмет маніпуляцій, щоб рішення регулятора було виключно обґрунтованим», – резюмували в Нацкомісії.

Нагадаємо, напередодні глава Асоціації газового ринку України Денис Синектутов розповів «Главкому», що тарифи на доставку газу найближчим часом можуть змінитися.

Як відомо, через намір газопостачальних компаній підняти тариф на розподіл газу почали відбуватися акції протесту. Так, у Житомирі протестували біля офісу акціонерного товариства «Житомиргаз». Компанія начебто має намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 раза.

Сьогодні ж на Полтавщині люди перекрили трасу через підвищення тарифів на газ (фото).

До слова, уряд зобов'язав постачальника «останньої надії» знизити ціну на газ .

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