«Київтеплоенерго» скаржиться на навалу перевірок на підприємстві

Підприємство наполягає на поетапності проведення перевірок органами державної влади

З початку 2021 року правоохоронці та контролюючі органи провели на комунальному підприємстві «Київтеплоенерго» 32 перевірки та слідчих дії. Крім того, щодо деяких питань перевірки проводяться кілька разів різними державними органами.

«Київтеплоенерго» співпрацює із правоохоронними органами та перевіряльниками, надаючи в повному обсязі усю запитувану інформацію та документацію. Однак, із огляду на обсяги робіт та завантаженість персоналу підприємства через епідеміологічну ситуацію, початок опалювального сезону в Києві, газову кризу, яка дестабілізувала усю галузь теплопостачання, підприємство наполягає на узгодженості проведення перевірок. Про це повідомляє пресслужба «Київтеплоенерго».

Підприємство повідомляє, що вже місяць на підприємстві триває перевірка Держаудитслужби щодо ефективності діяльності підприємства за період 1 січня 2018 року до 30 червня 2021-го. «У перевірці бере участь безпрецедентна кількість перевіряльників – 31 аудитор із різних регіонів України та 2 аудитори Київаудиту КМДА – на термін проведення перевірки 4 місяці. При цьому комунальне підприємство надає всю наявну запитувану документацію та всебічно сприяє проведенню перевірок», – зазначає «Київтеплоенерго».

Ініціатива із залучення до перевірки додаткових перевіряльників із Держпродспоживслужби належить Держаудитслужбі, а її мотивація – підвищення тарифів. «Однак загальновідомо, що тарифи «Київтеплоенерго» для населення не підвищувалися. Дійсні тарифи для населення є незмінними вже понад 3 роки», – підкреслили на підприємстві.

Також суперечливою в намірах аудиторів «Київтеплоенерго» вважає ту обставину, що саме Держаудитслужба за 2019 рік уже провела ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства. З того часу тарифи для населення не збільшувалися та застосовуються на рівні 2019 року.

Зазначається, що Держаудитслужбі надається доступ до усіх первинних матеріалів, необхідних для дослідження всієї фінансово-господарської діяльності комунального підприємства, у тому числі щодо формування тарифів. На сьогодні аудитори сформували близько 100 запитів, які надають можливість робити висновки з питань, що перевіряються, і це лише за перший із чотирьох запланованих місяців перевірки.

«Крім того, заходи щодо проведення перевірки Держпродспоживслужбою та фінансовий аудит Держаудитслужбою є окремими заходами державного контролю, поєднання яких не передбачено законодавством. Підприємство наполягає на поетапності проведення перевірок органами державної влади, а також чіткому дотриманні вимог законодавства та процедури проведення перевірок», – заявляє «Київтеплоенерго».

Нагадаємо, «Київтеплоенерго» забезпечує 90% потреб Києва у теплі та майже 60% – в електроенергії. В управлінні підприємства – дві потужні теплоелектроцентралі, майже 200 котелень та понад 2,7 тисячі кілометрів теплових мереж та сміттєспалювальний завод «Енергія».

Нагадаємо, у суботу, 23 жовтня, в Києві почали включати опалення в житлових будинках. Станом на 25 жовтня більшість будинків ще залишалися без тепла.