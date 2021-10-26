На Київщині досі не розпочали роботу 10% котелень

У Київській області без опалення лишаються 5% житлових будинків

Влада області звітує про кількість підключених до опалення житлових будинків та об’єктів соціальної сфери

Станом на 26 жовтня в Київській області в роботу вже запущено 1235 котелень із 1387, що становить 89% від загальної кількості. Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

«Вже опалюється 1013 об’єктів соціальної сфери, що складає майже 70%. У тому числі 368 дитячих садків, 554 заклади освіти – такий відсоток пояснюється тим, що значна кількість навчальних закладів знаходиться на канікулах і не опалюється, 91 заклад охорони здоров’я», – зазначив очільник Київщини.

На 95% підключено опалення у житловому фонді області. Вже опалюється 2594 житлових будинки.

Станом на 25 жовтня у 451 закладі соціальної сфери проводиться процедура укладання договорів на постачання природного газу з ГК «Нафтогаз Трейдінг».

Раніше «Київоблгаз» попереджав про загрозу зриву опалювального сезону в області.

У суботу, 23 жовтня, в Києві почали включати опалення в житлових будинках. Станом на 25 жовтня більшість столичних будинків залишалися без тепла.

Повідомлялося, що тарифи на тепло КП «Київтеплоенерго» для населення підвищуватися не будуть. Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Київтеплоенерго» на 2 млрд грн.

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