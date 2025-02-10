Уряд забронював 100% цивільних медиків. Чи мудре це рішення?

Як служитиметься після цього рішення тим, хто вже 3 роки на стабах чи в шпиталях?

Уряд забронював 100% медиків, що працюють у державних і комунальних закладах. Тобто всіх, крім, можливо, частини сімейних лікарів і лікарок, бо вони часто оформлені як ФОПи. І, наприклад, стоматологів, що працюють виключно в приватних клініках.

Чудове рішення, якщо його ухвалювати тією ділянкою мозку, що думає про вибори. І якщо покласти величезний...фонендоскоп на лікарів та лікарок, які вже в Силах Оборони.

Лікарів на фронті можуть замінити лише інші лікарі. Хірурга не можна вивчити за місяць. І за рік. І за три роки. Якщо ви бронюєте 100% лікарів у цивільних лікарнях – то нових лікарів на фронті не буде.

Як служитиметься після цього рішення тим, хто вже 3 роки на стабах чи в шпиталях? Вони мають відчути, що заскочили в останній вагон під «Обережно, двері зачиняються»? Знати, що більше в цей потяг ніхто не сяде, – нема дурних, що їхня наступна станція – поранення або загибель? Як ви поясните це їхнім рідним? Бо ж усі інші лікарі й лікарки потрібніші в цивільному життя, а ви воюйте, поки не зітретеся.

Кого забронюємо наступними? Усіх програмістів в країні? Усіх психологів? 100% водіїв автобусів? Чому замість якихось кроків щодо демобілізації тих, хто служить 3 роки, - приймаються просто протилежні рішення?

Крім того, що це рішення Уряду підриває мотивацію та почуття справедливості, воно ще й страшенно дилетантське. Я відправила звернення про потреби сектору оборони в медичних працівниках, спитала: якої кількості лікарів бракує у бойових підрозділах ЗСУ, які спеціальності критично дефіцитні, як пропонують закривати дефіцит?

Але я впевнена, що Командування медичних сил продовжує гадати на кавовій гущі й ромашковій мазі, бо просто не здатне порахувати, скільки терапевтів, лікарів УЗД чи хірургів їм потрібно. Так само я не вірю, що КМС тверезо зважить, що у них є анестезіологи, які служать уже 3 роки, і треба їх замінити свіжими силами.

Ви говорите, що потрібно забезпечити безперебійну медичну допомогу в цивільних лікарнях і поліклініках? Ну так якщо ви заміните медиків, які три роки на війні, свіжомобілізованими, то лікарі-ветерани повернуться працювати в цивільні заклади охорони здоров'я. Лікарі рідко йдуть з професії.

Ви придумали механізм «розбронювання» цивільних лікарів і укладання з ними контрактів на 1 рік? А чим ці лікарі кращі за тих, хто на фронті від початку вторгнення, а то й раніше – з часів АТО/ООС? Чому зараз усі військові розуміють, що їхні контракти аж ніяк не на 3 роки, а до кінця особливого періоду, а тут буде якось інакше? Як це задовольняє запит на справедливість в суспільстві?

«Розбронювання» медпрацівників відбуватиметься на запит від Міноборони та Командування медичних сил, а далі МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я проводитиме консультації та формуватиме списки необхідних медпрацівників, – пише МОЗ...Ці консультації за таким довгим ланцюжком можуть відбуватися нескінченно. А ще це прекрасний інструмент тиску й корупції для головних лікарів. Можна відправити всіх, хто не подобається чи незручний, з кабінету на стабілізаційний пункт. Або погрожувати відправити.

Чи ви сподіваєтеся на «заморозку» війни, і що всі підуть додому? Вже не буду вкотре пояснювати, що це плацебо. Але навіть якщо вдасться перемовинами досягти паузи в бoйoвиx діях, ніхто ж не має сумнівів, що pociя набереться сил і нападе знову? Ви впевнені, що з таким ставленням люди, які були такі вмотивовані у 2022 році, знову стоятимуть в чергах до ТЦК?

P.S. Звернення до Уряду з приводу цього рішення я надіслала. Відповіді обов’язково оприлюдню.